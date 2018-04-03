شاهد: لحظة استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال في غزة

قال مسعفون فلسطينيون إن شابا فلسطينيا استشهد بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة (الثلاثاء) مما يزيد عدد الشهداء بنيران الاحتلال على امتداد الحدود إلى 17 شهيدا منذ بدء مسيرات العودة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن الشهيد يدعى أحمد عرفة، ويبلغ من العمر 25 عاما، وقد استشهد شرق مخيم البريج.

ونقلت وكالة رويترز عن والده عمر عرفة أن الشهيد كان يقف على بعد 50 مترا تقريبا من السياج الحدودي عندما أصيب بطلق ناري من جنود الاحتلال، مؤكدا أنه لم يكن يشكل أي خطر عندما أطلق الاحتلال النار عليه.

وبدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين يوم الجمعة الماضي احتجاجا مدته ستة أسابيع في مخيمات أقيمت على امتداد السياج الحدودي بين قطاع غزة المحاصر وإسرائيل.

ويضغط المحتجون من أجل حق عودة اللاجئين إلى القرى والبلدات التي عاشت فيها أسرهم قبل احتلالها عام 1948.

وقال مسؤولون طبيون فلسطينيون إن 16 فلسطينيا استشهدوا بعدما أطلقت عليهم قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في أول أيام الاحتجاج.