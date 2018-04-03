شاهد: توتر بعد مقتل ستة في تظاهرات لفئة "المنبوذين" بالهند

قتل ستة أشخاص على الأقل في مواجهات وتظاهرات لمجموعة "الداليت" المهمشة ضد المساس بقوانين تحفظ سلامتهم، بحسب ما اعلنت الشرطة الهندية.

وأفادت وسائل إعلام أن محتجين بقيادة طبقة "الداليت الهندية المنبوذة" أضرموا النار الإثنين في مراكز للشرطة وقطعوا خطوط السكك الحديدية احتجاجا على حكم أصدرته المحكمة العليا يحظر الاعتقال الفوري لمتهمين بالتمييز ضدهم.

ويقع المنتمون لطبقة الداليت في أدنى النظام الطبقي الهندي القديم ويشكلون حوالي ربع السكان. وحمل بعض المحتجين لافتات تطالب بإضراب عام بينما رفع آخرون لافتات كتب عليها إن الحكم إضعاف للقانون.

وبث التلفزيون لقطات تظهر أفراد شرطة يضربون متظاهرين وشخصا مجهولا يطلق النار، ومتظاهرين في ولاية هاريانا في الشمال يشعلون النار في مراكز للشرطة ويهاجمون متاجر.

وأفاد التلفزيون أن أربعة أشخاص قتلوا في ولاية ماديا براديش بوسط الهند، حيث فرضت الشرطة حظر تجوال وأوقفت خدمات الإنترنت في بعض المناطق.

وأفادت وسائل إعلام أن المتاجر أغلقت مع قطع المحتجين طرقا رئيسية في مناطق كثيرة تشمل العاصمة نيودلهي ومدينة أحمد أباد الصناعية بولاية غوجارات مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وكانت المحكمة العليا قد حكمت الشهر الماضي بضرورة موافقة المسؤولين أولا قبل تنفيذ اعتقالات بموجب قانون يهدف لتسريع الإجراءات في شكاوى العنف الذي يستهدف طبقة الداليت، وحظرت الاعتقال الفوري للمتهمين في هذه الشكاوى.

وتظهر بيانات حكومية من العام الماضي أنه بحلول نهاية 2016 كان حوالي 90 % من نحو 145 ألف دعوى تتعلق بأشخاص من طبقة الداليت لا تزال تنتظر العرض أمام القضاء.

وبحسب بيانات الحكومة فإن التحقيقات أثبتت عدم صحة أقل من عُشر الدعاوى التي رفعها أبناء هذه الطبقة في 2016.

وقال وزير الداخلية راج ناث سينغ في مقابلة تلفزيونية إن حكومة مودي قدمت اليوم الإثنين التماسا للمحكمة يطالبها بتعديل الحكم.

وكانت مجموعة تمثل الداليت الذي يقدرون بنحو 200 مليون نسمة في الهند التي يبلغ عدد سكانها مليارا و250 مليون نسمة دعت إلى إضراب عام في الهند.

والداليت كانوا يعرفون سابقا بالمنبوذين، وهم الطبقة الأدنى في السلم الاجتماعي الهندي بحسب ما تحدده نصوص هندوسية، ويعاني أبناء هذه الطبقة من تمييز اجتماعي واقتصادي ويُنظر إليهم على أنهم نجسون، وتوكل إليهم أعمال مثل تنظيف الفضلات ونقل جيف الحيوانات، مع أن الدستور الهندي ينص على منع التمييز على أساس الطبقات.

والأسبوع الماضي تعرض مزارع هندي شاب من طبقة الداليت للضرب حتى الموت لامتلاكه حصانا، وهو ما يعتبر دلالة على الغنى في الهند.