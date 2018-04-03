تبرعات بنصف مليون دولار لتمويل معركة قضائية ضد ترمب

أعلن أندرو ماكيب الذي أقيل من منصب مساعد مدير مكتب التحقيقات الشهر الفائت قبل يومين من موعد تقاعده أنه جمع تبرعات لتمويل معركة قضائية يعتزم خوضها ضد إدارة ترمب.

وأوضح أندرو ماكيب الذي أقاله وزير العدل الأمريكي من منصب مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الشهر الماضي، وقبل يومين فقط من موعد تقاعده أنه جمع تبرعات بقيمة نصف مليون دولار لتمويل المعركة القضائية التي يعتزم خوضها ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال ماكيب في بيان إن المنصة التي أنشئت على موقع "غوفاندمي" الإلكتروني لجمع التبرعات بهدف تمويل المعركة القضائية توقفت مساء الإثنين عن تلقي المزيد من الأموال بعدما بلغ حجم التبرعات ثلاثة أضعاف المبلغ المستهدف أساسا وهو 150 ألف دولار.

وأضاف ماكيب "هذا الزخم من الدعم الساحق على غوفاندمي وهذه التبرعات جعلتنا مذهولين وممتنين للغاية".

وأكد أنه سيواصل التنديد بالظلم الذي تعرض له بسبب الإقالة.

وماكيب الذي تولى منصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي بالإنابة بعدما أقال ترمب المدير السابق للأف بي آي جيمس كومي في أيار/مايو 2017، فوجئ كما الوسط السياسي بأسره بقرار مسائي قضى بإقالته، أصدره وزير العدل جيف سيشنز قبل يومين فقط من موعد إحالته إلى التقاعد.

وإقالة ماكيب التي تمت مساء 16 مارس/آذار قبل يومين من بلوغه سن الخمسين حرمته من إمكانية الحصول على تعويض مالي كان ليحصل عليه لو أنه غادر منصبه بعد 18 مارس/آذار .

وبررت وزارة العدل إقالة ماكيب بالقول إن تحقيقا داخليا أظهر أنه أدلى بتصريحات إلى الإعلام بدون إذن، وإنه لم يكن صادقاً تماما "في العديد من المناسبات" مع المفتش العام في الوزارة.

ويومها رحب ترمب بإقالة ماكيب، وكتب في تغريدة "اندرو ماكيب مطرود، يوم عظيم لرجال ونساء الإف بي آي الذين يعملون بجد – يوم عظيم للديموقراطية".

وأضاف "كان جيمس كومي (المدير السابق للإف بي آي) الذي يدعي التهذيب، رئيسُهُ، وقد جعل ماكيب يبدو كالجبان، كان يعلم بالأكاذيب والفساد المنتشر في أعلى مستويات الإف بي آي".

لكن ماكيب رد على اتهامات الرئيس، نافيا أن يكون قد ارتكب أي خطأ ومؤكدا أنه ضحية "حرب" بين إدارة ترمب والإف بي آي والتحقيق الجاري بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي أتت بترمب رئيسا.