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سياسة

بوتين: إمداد تركيا بصواريخ إس-400 أولوية وسنقلص مدة التسليم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين-أرشيف
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين-أرشيف
3/4/2018

نقلت وسائل إعلام روسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن إمداد تركيا بصواريخ إس-400 هو أولوية في التعاون العسكري بين موسكو وأنقرة.

وقال الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إنه تم الاتفاق بشأن تقليص مدة تسليم الصواريخ لأنقرة.

وشدد بوتين ugn أن مسألة التصنيع المشترك بين بلاده وتركيا للصواريخ ونقل تكنولوجيتها لا علاقة لهما بالثقة بين البلدين، مؤكدًا أن ذلك أمر تجاري بحت وأنه لا توجد أي قيود في هذا الخصوص.

بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قرار شراء صواريخ "إس-400" من روسيا هو قرار تركي محض، مشيرا إلى أن اتفاق بلاده مع روسيا بشأن المنظومة تم بالفعل، وبدأت مرحلة التصنيع.

وأضاف أردوغان أن "تقديم روسيا موعد تسليم المنظومة يدل على ثقتها بنا في هذه النقطة".

وتابع الرئيس التركي: "هناك إمكانية أن تقيم تركيا تعاونا أكبر مع روسيا في مجال الصناعات الدفاعية".

المصدر : الأناضول + رويترز
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