إصابة ناقلة نفط سعودية في هجوم للحوثيين‭ ‬قبالة سواحل اليمن

قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن إن جماعة الحوثي أصابت ناقلة نفط سعودية قبالة مدينة الحديدة اليمنية (الثلاثاء).

ومن جانبها قالت جماعة الحوثي إنها استهدفت سفينة حربية تابعة للتحالف في البحر الأحمر ردا على ضربة جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية على محافظة الحديدة في اليمن (الاثنين).

وزاد التوتر في الأيام القليلة الماضية بعد أن شن الحوثيون الذين يسيطرون على معظم شمال اليمن سلسلة هجمات صاروخية على السعودية بعضها على العاصمة الرياض.

وفي بيان بثته وسائل إعلام سعودية، قال التحالف إن ناقلة النفط تعرضت "لهجوم حوثي-إيراني" في المياه الدولية في نحو الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي (1030 بتوقيت جرينتش).

وأضاف البيان أن سفينة حربية تابعة للتحالف نفذت عملية "تدخل سريع" وأحبطت الهجوم دون أن يوضح نوع السلاح الذي استخدم في الهجوم.

وقال البيان: "نتج عن ذلك الهجوم تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة، واستكملت خطها الملاحي والإبحار شمالا ترافقها إحدى سفن التحالف".

وأكدت قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي تعمل في المنطقة أن السفينة واصلت الإبحار مضيفة أن طاقمها بخير ولم يلحق به أذى.

وذكرت رسالة نصية من الإعلام الحربي التابع للحوثيين "القوات البحرية تستهدف بارجة تابعة لدول التحالف في البحر الأحمر ردا على جريمة قصف النازحين في الحديدة". ولم تذكر الرسالة تفاصيل أخرى.

كانت الرسالة تشير إلى ضربة جوية للتحالف على الحديدة يوم الاثنين قال مسعفون إنها دمرت منزلا وأودت بحياة 12 شخصا من نفس الأسرة بينهم سبعة أطفال.

وقال متحدث باسم التحالف إن التحالف يتعامل مع التقرير بمنتهى الجدية وسيفتح تحقيقا كاملا.

وكانت الدفاعات السعودية اعترضت الأسبوع الماضي وابلا من الصواريخ فيما لقي أول شخص في العاصمة الرياض حتفه بعد أن سقط عليه سقف منزل أصابه أحد تلك الصواريخ.

وتتهم السعودية إيران بتزويد الحوثيين بالصواريخ. وتنفي طهران والحوثيون هذه التهمة.