مؤسسة قطرية: نجحنا في تعليم 10 ملايين طفل حول العالم

أعلنت الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة "التعليم فوق الجميع"، أن برنامج "علم طفلاً" التابع للمؤسسة، نجح في بلوغ هدفه وإعادة إلحاق 10 ملايين طفل بالمدارس حول العالم.

جاء ذلك خلال احتفالية مؤسسة التعليم فوق الجميع التي نظمتها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) السبت بمكتبة نيويورك العامة.

وحضر الاحتفالية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس غانا نانا أكوفو أدو، والمدير التنفيذي لليونسيف هنريتا فور، ومندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات رفيعة المستوى وشركاء المؤسسة الدوليين.

وقالت الشيخة موزا في كلمة ألقتها خلال الاحتفالية "إنه لمن دواعي فخري أن أعلن اليوم أننا قد بلغنا غايتنا المستحيلة وغير القابلة للتحقيق وغير الواقعية البتَّة: 10 ملايين طفل من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس (حول العالم) سيحصلون الآن على التعليم النوعي".

وأعربت عن شكرها لكل من أسهم في تحقيق هذه الغاية، ولجهود برنامج المؤسسة "علِّم طفلاً"، ولمختلف الشركاء الدوليين.

وأوضحت أن برنامج "علم طفلا" يؤمن بحق كل طفل في الحصول على تعليم نوعي، وأن التعليم ضروري لحياة الإنسان كضرورة الغذاء والماء والمسكن، كما يؤمن أيضًا بأن التعليم هو الأداة الأكثر قوة التي تم ابتكارها لإطلاق قدرات الإنسان.

وأكدت الشيخة موزا أن 10 ملايين طفل سيحظون بفرصة توسيع آفاقهم الفكرية، ولربما التحق بعضهم بأفضل الجامعات العالمية، وحظوا بفرص اكتساب مهارات توفر لهم وظائف نوعية تمكن من إسهامهم في مجتمعاتهم، وإعانة عائلاتهم، بل ونقل منافع تعليمهم إلى أبنائهم.

وأكدت أن "الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الوحيد الذي تنعدم فيه نسبة الخطر"، ودعت إلى مضاعفة الجهود، مشددة على أن "ملايين هؤلاء الأطفال في أمس الحاجة وهم بانتظار مساعدتنا. دعونا نعمل معا لضمان مستقبل أفضل لهم جميعا، وللعالم الذي يجمعنا، صدقوني ذلك أمر ممكن".

وبدأت الشيخة موزا تجربتها منذ العام 2012 حين رصدت الأطفال غير الملتحقين بالمدارس الذين بلغ عددهم 60 مليون طفل حول العالم ينتمون لأكثر مجتمعات العالم تهميشًا وضعفًا، وقد نزح معظمهم بسبب الصراعات، ووجد آخرون منهم طريقهم نحو اللجوء، بينما هرب بعضهم من الفقر والكوارث الطبيعية، وقررت أن تضع نصب عينيها هدفًا بدا آنذاك "غير واقعي ولا يمكن حتى بلوغه" وهو توفير التعليم لـ 10 ملايين طفل.

وتابعت "توقفت عند ردود بعض الخبراء آنذاك عندما عرضت الفكرة لأول مرة إذ اعتبروا تعليم ستة ملايين طفل أمرًا مستحيلًا، ولمّا لم أتقبل ذلك، أشار عليّ أحد المستشارين بأن أختار هدفا أكثر واقعية. وأخالني سمعته قال: متفائلة، لذا وضعت نصب عيني هدف 10 ملايين طفل".

وشددت الشيخة موزا بنت ناصر، في كلمتها، على أن برنامج علِّم طفلاً سيعمل خلال الأعوام الخمسة القادمة على توسيع برامجه إلى جانب تنفيذ برامج أخرى جديدة.

وأوضحت أنه منذ انطلاق المشروع شارك برنامج علِّم طفلاً في 82 شراكة في 50 بلداً، وضخ الشركاء معا استثمارا قدره 1.8 مليار دولار أمريكي، كان ثلثها من دولة قطر، مؤكدة أن ذلك كان بالفعل جهدًا دوليًا حقيقيًا.

واستعرضت الشيخة موزا مشاهد حية من "القوة التحويلية للتعليم" في أماكن مثل بنغلاديش وفلسطين وتركيا والسودان والبرازيل وكينيا، بُنيت فيها المدارس من لا شيء، واستحالت بنايات مهجورة إلى فصول دراسية وأجاد فيها الأطفال مهارات الحاسب الآلي مستخدمين حواسيب معادٌ تشغيلها، إضافة إلى دروس لُقِّنت تحت ظل شجرة، وواجبات دراسية حُلَّت تحت ضوء شمعة.

وأضافت "هناك من يقول بأن التعليم هام، لكن ينبغي أولا تعبيد الطرق وتدريب الأطباء وبناء البيوت. أنا أدرك أن هناك تنافسًا في الأولويات، لكنني أقول: إذا قدمتم لي عشرة أسباب تدعو إلى تأجيل تعليم الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في العالم، فسأعطيكم 10 ملايين سبب بأنه لا يحتمل التأخير".

وأكدت رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، أن الرغبة في التعلم هي إحدى القوى الجبارة في طبيعة الإنسان، كما هي سمة في كل طفل، وبيّنت أن "مسؤوليتنا جميعًا تتمثل في مساعدة الأطفال على تحقيق رغبتهم الغريزية تلك.

وقالت إن مؤسسة التعليم فوق الجميع تمكنت عبر هذه المسيرة من تحديد أهم العقبات التي تحول دون تعليم أطفال العالم المهمشين والمستضعفين، والتي كان بعضها باديًا للعيان مثل قلّة الفصول الدراسية والأساتذة والكتب، بينما شكلت أخرى تحديًا فريدًا من نوعه.

ولفتت إلى أن بعض هذه العقبات تمثل في كيفية جعل الرحلة إلى المدرسة آمنة للفتيات والفتيان الذين كان عليهم أحيانا أن يجتازوا أنهارا غزيرة المياه، أو يقطعوا مشيا غابات برية، مضيفة "لقد كان علينا أن نتعلم كل هذه الأمور وغيرها الكثير، في سبيل تعليم 10 ملايين طفل من غير الملتحقين بالمدارس".

وخلال العقدين المنصرمين نجحت الشيخة موزا في تطوير التعليم في قطر من خلال إنشاء مؤسسة قطر. وبعد معاينة القوة التحويلية للتعليم في خلق جيل منخرط وأكثر تمكينًا، وسَّعت عملها على المستوى الدولي لتقديم فرصة الحصول على التعليم النوعي إلى الأطفال غير الملتحقين بالمدارس.