صنداي تايمز: سلاح كيماوي إلى سوريا عبر وسيط بريطاني

قالت صحيفة الصنداي تايمز إن شركة بريطانية سهلت توريد أسلحة كيميائية من كوريا الشمالية إلى سوريا.

وأوضحت أن شركة مسجلة في إحدى المناطق الصناعية بمنطقة نورث هامبتون شاير بشمال لندن متورطة في الشحنة المشبوهة.

ويخشى أن تكون هذه الشركة هي إحدى العمليات الأمامية العديدة في بريطانيا التي استخدمها نظام كيم جونغ أون للتهرب من العقوبات الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناشطي مكافحة الفساد قالوا أمس إن بريطانيا تُستغَـل في التمويه على تهريب مثل هذه الشحنات بسبب عدم خضوع الشركات المقيمة فيها للحد الأدنى من التفتيش.

وقالت إن الاستخدام المحتمل لبريطانيا لإخفاء شحنات قطع الأسلحة من كوريا الشمالية إلى سوريا أمر مزعج بشكل خاص، بسبب دور سلاح الجو الملكي في الغارات الجوية الأخيرة على المنشآت الكيميائية للرئيس بشار الأسد.