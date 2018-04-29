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سياسة

صنداي تايمز: سلاح كيماوي إلى سوريا عبر وسيط بريطاني

ضحايا هجوم النظام السوري بالغاز السام على بلدة دوما في الغوطة الشرقية في دمشق
ضحايا هجوم النظام السوري بالغاز السام على بلدة دوما في الغوطة الشرقية في دمشق
29/4/2018

قالت صحيفة الصنداي تايمز إن شركة بريطانية سهلت توريد أسلحة كيميائية من كوريا الشمالية إلى سوريا.

وأوضحت أن شركة مسجلة في إحدى المناطق الصناعية بمنطقة نورث هامبتون شاير بشمال لندن متورطة في الشحنة المشبوهة.

ويخشى أن تكون هذه الشركة هي إحدى العمليات الأمامية العديدة في بريطانيا التي استخدمها نظام كيم جونغ أون للتهرب من العقوبات الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناشطي مكافحة الفساد قالوا أمس إن بريطانيا تُستغَـل في التمويه على تهريب مثل هذه الشحنات بسبب عدم خضوع الشركات المقيمة فيها للحد الأدنى من التفتيش.

وقالت إن الاستخدام المحتمل لبريطانيا لإخفاء شحنات قطع الأسلحة من كوريا الشمالية إلى سوريا أمر مزعج بشكل خاص، بسبب دور سلاح الجو الملكي في الغارات الجوية الأخيرة على المنشآت الكيميائية للرئيس بشار الأسد.

المصدر : صحف بريطانية
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