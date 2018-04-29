شاهد: ممثلة كوميدية تسخر من ترمب بحفل مراسلي البيت الأبيض

إذا لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يشعر بارتياح لكونه هدفا للنكات، فقد أعطته الممثلة الكوميدية ميشيل وولف وآخرون كثيرًا من المبررات للتشنج مساء السبت.

وأطلقت وولف نكتة بقولها "إنه عام 2018 وأنا امرأة، لذا لا يمكن لأحد إسكاتي، ما لم يدفع لي (المحامي الشخصي لدونالد ترامب) مايكل كوهين 130 ألف دولار".

وتابعت "مايكل، يمكنك أن تجدني على خدمة الدفع الإلكترونية (فينمو) تحت اسمي كنجمة إباحية رينس بريبوس".

ولم يكن ترمب ولا محاميه الشخصي مايكل كوهين موجودين في العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض.

وللعام الثاني، لم يشارك ترامب شخصيًا في مأدبة العشاء السنوية لجمعية مراسلي البيت الأبيض، مفضلًا انتقاد الصحفيين وآخرين خلال مؤتمر على غرار الحملة الانتخابية في ديترويت.

وكانت وولف، التي حضرت بهدف الترفيه عن مراسلي البيت الأبيض وضيوفهم، مبتذلة وسوقية بشكل مدهش، إذ بدت كما لو كانت في المنزل على شبكة (اتش بي أو) التلفزيونية التي تقدم خدمة تلفزيونية مدفوعة الثمن لأكثر من 40 مليون أمريكي مشترك، وليس شبكة (سي – سبان) المتخصصة في تغطية اجتماعات الحكومة والأمور العامة مثل جلسات الكونغرس.

وكما فعل العام الماضي، سافر ترمب إلى منطقة صديقة للجمهوريين لحشد أنصاره في نفس ليلة العشاء.

وفي بلدة واشنطن الساحلية بولاية ميشيغان، أكد الرئيس لجمهوره أنه يفضل أن يكون هناك في هذه المدينة التي تحمل نفس الاسم.

وأثارت فقرة وولف ضحكات بعض المشاهدين بينما أصابت الأخرين بصمت رهيب.