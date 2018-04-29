شاهد: بومبيو من الرياض يؤكد أهمية الوحدة في الخليج

شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على أهمية تحقيق الوحدة في الخليج.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير في العاصمة السعودية الرياض الأحد، إن الوحدة في الخليج مهمة، ونحتاج أن نحقق هذا الأمر.

وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو / حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة.

وقال بومبيو إن "السعودية حليف أساسي وصديق للولايات المتحدة، وأمنها أولوية لدينا"، مؤكدا استمرار العمل مع الرياض للحفاظ على أمن المنطقة.

وشن بومبيو هجومًا شديدًا على طهران، مشيرًا إلى أنها تزعزع الاستقرار في المنطقة وتدعم الارهاب.

وقال في هذا الصدد إن "إيران تزعز استقرار المنطقة بأكملها عن طريق ميلشياتها والمجموعات الارهابية، فهي تزود الحوثيين بالسلاح، وتدعم نظام الأسد المجرم وتشن هجمات إلكترونية".

وأضاف أنه "على خلاف الإدارة السابقة فإننا لن نغفل عن نشاطات إيران وهي تدعم الارهاب، ونريد ألا تحوز طهران سلاحًا نوويًا، والاتفاق النووي مع إيران بشكله الحالي لا يوفر هذه الضمانات".

وتابع قائلا: "وسنستمر في العمل مع حلفائنا الأوروبيين من أجل إصلاح هذه الاتفاقية، لكن إذا لم تلبّ هذه الاتفاقية رضا الرئيس (دونالد) ترمب، فإنه كما قال سيغادر هذه الاتفاقية".

واعتبر زير الخارجية الأمريكي أن إيران تصرفت بشكل أسوأ منذ توقيع الاتفاق، وجدد دعوة الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر الرياض في مايو/أيار 2017 لدول الشرق الأوسط بمكافحة الإرهاب بنفسها.