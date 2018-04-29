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سياسة|كوريا الشمالية

سول: كوريا الشمالية تعتزم إغلاق موقع للتجارب النووية الشهر المقبل

29/4/2018

قالت كوريا الجنوبية الأحد إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يعتزم إغلاق موقع التجارب النووية في البلاد في مايو/أيار المقبل.

وقال يون يونج تشان المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية إن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال لقاء القمة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي يوم الجمعة الماضي.

وأضاف مكتب الرئيس الكوري الجنوبي أن زعيم كوريا الشمالية سيكشف عن تلك العملية أمام خبراء وصحفيين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لضمان شفافية إغلاق تلك المنشآت.       

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية قبل اجتماع القمة إن بيونغيانغ ستعلق فورا التجارب النووية والصاروخية وتلغي موقعها للتجارب النووية، وستسعى بدلا من ذلك إلى تحقيق النمو الاقتصادي والسلام.  

المصدر : الألمانية + رويترز
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