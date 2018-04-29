روحاني لماكرون: نرفض أي تفاوض جديد بشأن الاتفاق النووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني لنظيره الفرنسي إمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي رفض بلاده أي تفاوض جديد حول الاتفاق النووي أو غيره من القضايا.

وقال روحاني إن إيران وضعت سيناريوهات عدة للتعامل مع أي قرار أمريكي بشأن الاتفاق النووي، مجددا رفضه قبول سياسات واشنطن تجاه الاتفاق حتى لو مدده ترمب.

وأوضح روحاني لماكرون أن إيران مستعدة للحوار بشأن قضايا المنطقة، انطلاقا من محاربة الإرهاب.

وأعلنت دوائر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (الأحد) أن لندن وباريس وبرلين كررت التزامها بالاتفاق النووي الموقع مع إيران، وتعتبر أنه "السبيل الأفضل لاحتواء خطر" امتلاك إيران السلاح النووي.

وأجرت ماي مشاورات هاتفية منفصلة مع ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (السبت) و(الأحد) بعدما زارا الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وحاولا إقناع الرئيس دونالد ترمب بعدم الانسحاب من الاتفاق.

وأورد بيان أن الأطراف الثلاثة "توافقوا على أن الاتفاق لا يشمل عناصر مهمة علينا أن نتعامل معها، خاصة الصواريخ الباليستية، الأمر الذي سيحصل مع انتهاء مفعول الاتفاق، إضافة إلى نشاط إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة".

واقترح ماكرون هذا الأسبوع على ترمب الحفاظ على الاتفاق الأصلي؛ بحيث يصبح ركنا من "أربعة أركان" تؤسس لاتفاق مقبل.

وتشمل "الأركان" الأخرى مرحلة ما بعد 2025 حين ينتهي مفعول بعض البنود التي تتصل بالأنشطة النووية، إضافة إلى صواريخ إيران الباليستية ودورها في المنطقة.

وينص الاتفاق النووي الذي وقع بين طهران والدول الست الكبرى (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) في يوليو/تموز 2015 على أن تعلق طهران برنامجها النووي حتى عام 2025.

ويرفض ترمب الاتفاق بشدة، وسيحدد في 12 مايو/أيار المقبل موقفه من الانسحاب منه كما توعد مرارا.

وأبدى وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو تشددا تجاه طهران، واتهمها (الأحد) بالعمل على "زعزعة استقرار" المنطقة، وذلك على هامش جولة بدأها في السعودية، وانتقل منها إلى إسرائيل، بهدف حشد الدعم وإطلاع حلفاء واشنطن على موقف ترمب من الاتفاق النووي الإيراني.