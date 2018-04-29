الهند تحتفل بإنارة جميع قرى البلاد

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الثامن والعشرين من إبريل نيسان "يوما تاريخيا في مسيرة التنمية في الهند" بعد ربط آخر قرية في أقصى شمال البلاد بالكهرباء.

وقالت الحكومة الهندية (الأحد) إنه تمت إنارة كل القرى في أنحاء البلاد قبل 12 يوما من الموعد الذي حدده مودي لإنهاء هذه المهمة، الأمر الذي من شأنه دعم الحزب الحاكم قبل انتخابات عامة مقررة العام المقبل.

وقال مودي على تويتر: "أمس أوفينا بتعهد ستتغير بموجبه وللأبد حياة كثيرين من الهنود!"

وهنأ عدد من الوزراء مودي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيانات الحكومة تمت إنارة جميع قرى البلاد وعددها 597464 قرية.

وعندما تولى مودي السلطة عام 2014 كان عدد القرى التي لم تدخلها الكهرباء 18452 قرية. لكن لا يعني ربط كل القرى بالكهرباء وصولها إلى كل المنازل.

وبحسب الحكومة الهندية إنارة القرية تعني تزويدها بالبنية التحتية الأساسية المتعلقة بالكهرباء ووصول الكهرباء إلى 10% من المنازل والأماكن العامة ومنها المدارس ومكاتب الإدارة المحلية والمراكز الصحية.

وقال البنك الدولي في تقرير أصدره العام الماضي إن 1.06 مليار شخص حول العالم لا يتمتعون بخدمة الكهرباء وإن الهند ونيجيريا تصدرتا قائمة الدول التي تعاني من نقص الكهرباء.