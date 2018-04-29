السعودية تدشن منتجعا ترفيهيا بمليارات الدولارات

حضر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفل وضع حجر الأساس لمنتجع ترفيهي ضخم ضمن استراتيجية تسعى إلى تحقيق انفتاح اقتصادي وتخفيف القيود الاجتماعية.

ويجري بناء مشروع القدية الواقع على بعد نحو ساعة بالسيارة من العاصمة الرياض على مساحة 334 كيلومترا مربعا.

وسيضم المشروع مدينة للألعاب الترفيهية لسكس فلاجز، ومدنا للألعاب المائية ورياضات السيارات، كما سيضم المشروع أماكن لقضاء العطلات واستضافة الفعاليات الثقافية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن تكلفة البنية التحتية للمشروع وحدها ستصل إلى 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار)، وأن المشروع ستبلغ قيمته النهائية عشرات مليارات الريالات.

وحضر الملك سلمان بن عبد العزيز حفل وضع حجر الأساس الفخم الذي شهد عزفا للأوركسترا الحية، وإطلاقا للألعاب النارية، وغناء للإشادة بالملك وولي عهده.

وقال الرئيس التنفيذي للقدية مايكل رينينجر في كلمة أمام مسؤولي الحكومة ورجال الأعمال والضيوف الأجانب الذين كانوا بين حضور الحفل المقام في منطقة مفتوحة: "ندعو المستثمرين والمبدعين والمشغلين من حول العالم إلى استكشاف ما يجب أن يوفره مشروع من هذا النوع مثل القدية".

وأضاف: "سنسعى إلى أفضل ما يمكن أن يساعدنا إذ نستثمر في تجربة ترفيهية جديدة لجميع المقيمين في المملكة العربية السعودية وزائريها".

ونقلت وكالة رويترز عن رينينجر قوله إن المشروع يسعى إلى الحصول على تمويل على نطاق واسع من مصادر محلية ودولية عبر إصدار سندات واستثمارات مباشرة وأدوات أخرى تكون مكملة للإسهام الأغلب الذي سيأتي من الصندوق السيادي الرئيسي للمملكة، صندوق الاستثمارات العامة.

ولدى الصندوق مبادرتان لمشروعين ضخمين آخرين هما نيوم، وهو مشروع قيمته 500 مليار دولار يضم منطقة صناعية ويمتد إلى مصر والأردن، ومشروع بالبحر الأحمر يضم محمية طبيعية ومجالا لممارسة رياضة الغطس بين الشعاب المرجانية فضلا عن مواقع تراثية على نحو 50 جزيرة.

ولم يحدد رينينجر قيمة الاستثمارات المتوقعة بالضبط للقدية واكتفى بوصفها بأنه قيمة "ضخمة للغاية".

ويعمل في مشروع القدية بالفعل نحو 50 موظفا بشكل مباشر ومئات من المتعاقدين كموردين محليين ومستشارين دوليين. ومن المتوقع أن تصل هذه الأعداد إلى 55 ألفا بحلول في عام 2022.

ويهدف المشروع إلى أن يكون مركزا للترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية في بلد كان تاريخيا يتجنب مثل هذه الأنشطة على أسس دينية؛ لكنه بات الآن يسعى إليها من أجل تحقيق عائد اقتصادي وتحقيق انفتاح في نمط الحياة المنغلق الذي يعيش فيه المجتمع السعودي.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت القيود الاجتماعية المفروضة في أنحاء أخرى من المملكة مثل منع الاختلاط والمواصفات الصارمة لملابس المرأة ستطبق، قال رينينجر إن القدية ستظل "في صدارة" التغييرات في المملكة التي خففت الكثير من تلك القواعد في السنوات الأخيرة.

وكان قطاع الترفيه أحد الجوانب البارزة فيما يوصف بالمسار "الإصلاحي" الذي يقوده ولي العهد السعودي، حيث باتت الحفلات العامة متكررة بشكل مستمر، بينما رُفع هذا الشهر الحظر الذي كان مفروضا على دور السينما منذ نحو 40 عاما.