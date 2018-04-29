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سياسة

الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين ويعتقل آخر على حدود غزة

جنود تابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقفون عند السياج الحدودي مع غزة
جنود تابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقفون عند السياج الحدودي مع غزة
29/4/2018

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي (الأحد) قتل 3 فلسطينيين واعتقال آخر، في حادثين منفصلين، بزعم محاولتهم "التسلل" إلى إسرائيل عبر الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

وذكر الناطق بلسان جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في بيان، أن "فلسطينييْن اثنيْن اجتازا السياج الأمني جنوب قطاع غزة".

وادّعى أدرعي أنهما "ألقيا عبوات ناسفة باتجاه دورية عسكرية؛ ردت بإطلاق نار تجاههما، ما أدى إلى مقتلهما".

وأضاف أن قوة (إسرائيلية) عسكرية أطلقت النار عليهما، ما أدى إلى قتل أحدهما واعتقال الآخر للتحقيق معه.

ولم يذكر بيان الاحتلال تفاصيل أخرى عن الشابين، فيما لم يعلق الجانب الفلسطيني على الحادثة.

ويتجمهر فلسطينيون عند 5 نقاط قرب الحدود بين غزة وإسرائيل بشكل يومي في إطار مسيرات "العودة" التي بدأت في 30 مارس/آذار الماضي؛ للمطالبة بعودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها عام 1948.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد نحو 45 فلسطينيًا، وإصابة الآلاف.

ومن المقرر أن ترتفع ذروة المسيرات في ذكرى "النكبة" في 15مايو/أيار المقبل.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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