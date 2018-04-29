إعفاء رئيس هيئة الأوقاف المصرية من منصبه بعد اتهامه بالفساد

أعفى رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل (الأحد) مسؤولا في وزارة الأوقاف من منصبه؛ إثر اتهامه في شبهة "فساد مالي".

وقال بيان لوزارة الأوقاف إن إسماعيل "أصدر قرارًا بإعفاء رئيس هيئة الأوقاف أحمد عبد الحافظ من منصبه"، دون مزيد من التفاصيل.

كان وزير الأوقاف مختار جمعة، قدم بلاغات في عبد الحافظ، منتصف الشهر الجاري، إلى النيابة الإدارية (جهة تحقيق في المخالفات الحكومية) والنائب العام نبيل صادق.

واتهمت البلاغات، رئيس هيئة الأوقاف المقال، ببيع بعض أسهم الهيئة لأحد البنوك المصرية، بالأمر المباشر، من دون الرجوع لإدارة الهيئة وقام النائب العام بإحالة الموضوع إلى الجهات المعنية في القضية رقم 282 لسنة 2018.

وقال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة، في تصريحات صحفية سابقة إن "هناك تجاوزات صريحة من خلال عملية البيع بالأمر المباشر لأسهم الهيئة؛ إذ وصلت إجمالي الخسائر جراء هذا البيع لنحو 100 مليون جنيه (5.7 ملايين دولار)".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من رئيس هيئة الأوقاف المقال ولا من جابر طايع على سبب الإعفاء وحقيقة تلك الاتهامات.