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سياسة|مصر

مصر.. حكم نهائي بإعدام 6 متهمين في أحداث مطاي بالمنيا

28/4/2018

أيدت محكمة النقض "أعلى محكمة طعون" في مصر، السبت، عقوبة الإعدام بحق 6 متهمين في أحداث اقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا.

ووقعت الأحداث عقب فض قوات من الجيش والشرطة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس/آب 2013 ما خلف أكثر من ألف قتيل من المعتصمين.

وأحكام محكمة النقض نهائية وباتة. ويلزم لتنفيذ حكم الإعدام موافقة رئيس الدولة.

ونسبت السلطات للمتهمين اقتحام مركز شرطة مطاي وإشعال النار فيه والاستيلاء على أسلحة نارية وذخائر كانت بداخله.

وقررت المحكمة تخفيف وتصحيح عقوبة الإعدام بحق 6 آخرين إلى المؤبد (25عاما)، وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق 59 آخرين، وبراءة 47 آخرين من التهم الموجه إليهم لعدم كفاية الأدلة ضدهم.

ووفق القانون المصري، يرفع الحكم إلى رئيس البلاد، ويُنفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة في غضون 14 يوماً.

المصدر : الأناضول + رويترز
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