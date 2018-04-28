عبد الله غُل يُعلن عدم ترشّحه للانتخابات الرئاسية في تركيا

أعلن الرئيس التركي السابق عبد الله غُل، السبت، عدم نيته الترشّح للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 24 يونيو/حزيران المقبل.

وقال غُل في مؤتمر صحفي من مدينة إسطنبول، إن النقاشات المتعلقة باحتمال ترشحه بدأت إثر تصريحات لرئيس حزب السعادة تمل قرة مُلا أوغلو.

وأشار إلى أن تلك النقاشات تطورت بمعزل عنه، وشاركت فيها شخصيات تثق بتجربته السياسية وقدرته على قيادة الدولة.

وأضاف غُل: "بدوري، قُلت أني لن أتهرب من المسؤولية التي تقع على عاتقي مع زملائي، إذا حصل توافق واسع النطاق"، وبيّن أن مثل هذا التوافق لم يتحقق في نهاية المباحثات التي أجراها رئيس حزب السعادة مع الأطراف المعنية الأخرى.

واستدرك الرئيس التركي السابق بقوله: "لذلك، فإن القضية المتعلقة بترشّحي (للانتخابات الرئاسية) لم تعد واردة".

وقال "ضميري مُرتاح أمام التاريخ، ولا أريد التعليق على بعض الانتقادات اللائقة وغير اللائقة الصادرة بحقي".

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا يوم 17 أبريل/نيسان الجاري إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو المقبل.

يذكر أن تركيا شهدت يوم 16 أبريل 2017 استفتاء شعبيا، جاءت نتائجه لصالح تعديلات دستورية تغير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.