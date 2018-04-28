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سياسة|إسبانيا

شاهد: مدريد تزيل أسماء الشوارع المرتبطة بحكم الدكتاتور فرانكو

28/4/2018

أزال عمال بالعاصمة الإسبانية مدريد لافتات الشوارع التي تحمل أسماء مرتبطة بحكم الدكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو رغم اعتراض البعض الذين يعتقدون ضرورة الحفاظ عليها.

وقال مجلس مدينة مدريد (الجمعة) إنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق أسماء جديدة على نحو 49 شارعا.

وحفلت هذه العملية بنزاعات قضائية في تجسيد يوضح إلى أي مدى ما زالت إسبانيا تواجه صعوبة في التأقلم مع ماضيها الاستبدادي.

ويشير كثير من هذه الأسماء إلى جنرالات شاركوا في الانتفاضة العسكرية ضد الجمهورية الإسبانية في 1936 والحرب الأهلية التي أعقبت ذلك.

وقال مجلس المدينة إن الشوارع ستُعاد إلى أسماء ما قبل عهد فرانكو أو إذا لم يتسن ذلك فسيُطلق عليها أسماء مشاهير النساء أو المؤسسات التعليمية أو الساسة.

وتستخدم سلطات مدريد في حملتها لتغيير أسماء الشوارع قانون الذاكرة التاريخية الذي صدر عام 2007 في ظل الحكومة الاشتراكية السابقة والذي تضمن بنودا لإزالة التماثيل وتغيير أسماء الأماكن المرتبطة بنظام فرانكو.

وقال رجل على المعاش عمره 80 عاما "هذه أسماء الشوارع منذ كان عمري عشر سنوات.

"ولكننا الآن في زمن جديد وعلينا أن نتغير".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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