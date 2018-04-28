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سياسة

شاهد: تشييع جثمان صبي استشهد بنيران الاحتلال في غزة

28/4/2018

تجمع مئات المشيعين في خان يونس لتشييع جثمان صبي فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما توفي (السبت) بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة على حدود قطاع غزة.

وتجمع المئات في منزل الصبي عزام عويضة في خان يونس بجنوب القطاع، وحمل المشيعون الجثمان ملفوفا في علم فلسطين إلى مسجد قريب لأداء صلاة الجنازة قبل دفنه. وقال والده هلال عويضة "ابني شهيد وأنا فخور به".

وعبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين يوم الجمعة عن أسفه للخسائر في الأرواح وقال إن الذخيرة الحية أحدثت "عددا صادما" من الإصابات.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن ثلاثة فلسطينيين آخرين قتلوا الجمعة بالإضافة للصبي الذي توفي السبت كما أصيب 200 بطلقات نارية.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 42 فلسطينيا منذ أن بدأ سكان القطاع احتجاجات عند السياج الحدودي يوم 30 مارس/آذار.

وتطالب الاحتجاجات بحق العودة للاجئين وأسلافهم إلى الأرض التي احتلتها إسرائيل.

ويقول الفلسطينيون إن الاحتلال الإسرائيلي تستخدم القوة المفرطة ضد المحتجين الذين أصيب 2000 منهم بالرصاص. وأثار استخدام إسرائيل الذخيرة الحية انتقادات دولية.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الاحتجاجات التي تحمل اسم "مسيرة العودة الكبرى" ستستمر حتى يوم 15 مايو/أيار وإن مظاهرات غزة ستمتد لأنحاء أخرى على الحدود مع إسرائيل.

ويحيي الفلسطينيون في 15 مايو/أيار ذكرى "يوم النكبة" عندما نزح مئات الآلاف من الفلسطينيين أو طردوا من ديارهم في الصراع الذي واكب قيام إسرائيل في عام 1948.

المصدر : رويترز
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