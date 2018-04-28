البث الحي
سياسة|تركيا

خبير بالتجارة الإلكترونية: سرقة بيانات عملاء "كريم" تم من قبل منافسين

27/4/2018

اعتبر بسام شحادات الخبير بالتجارة الإلكترونية أن الهجوم الإلكتروني الذي اخترق بيانات 14 مليون مستخدم لشركة كريم استهدف ضرب سمعتها في السوق.

وأضاف شحادات الخبير بالتسويق الرقمي  لقناة الجزيرة مباشر  أن سرقة بيانات مستخدمي عملاء كريم تم من قبل منافسين للاستخدام التجاري، ولضرب سمعة كريم لدى منافسيها، أو للبيع لجهات أخرى، وقد يكون مشتري البيانات جهات استخباراتية أو جهات لها بعد اقتصادي أو سياسي.

وأشار شحادات إلى إمكانية بيع هذه البيانات في السوق السوداء ليتم استثمارها سياسيا أو حسب حساسية البيانات. 

جاء ذلك بعد اعتذار شركة كريم لعملائها بعد تعرضها لهجوم إلكتروني.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)