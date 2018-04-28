خبير بالتجارة الإلكترونية: سرقة بيانات عملاء "كريم" تم من قبل منافسين

اعتبر بسام شحادات الخبير بالتجارة الإلكترونية أن الهجوم الإلكتروني الذي اخترق بيانات 14 مليون مستخدم لشركة كريم استهدف ضرب سمعتها في السوق.

وأضاف شحادات الخبير بالتسويق الرقمي لقناة الجزيرة مباشر أن سرقة بيانات مستخدمي عملاء كريم تم من قبل منافسين للاستخدام التجاري، ولضرب سمعة كريم لدى منافسيها، أو للبيع لجهات أخرى، وقد يكون مشتري البيانات جهات استخباراتية أو جهات لها بعد اقتصادي أو سياسي.

وأشار شحادات إلى إمكانية بيع هذه البيانات في السوق السوداء ليتم استثمارها سياسيا أو حسب حساسية البيانات.

جاء ذلك بعد اعتذار شركة كريم لعملائها بعد تعرضها لهجوم إلكتروني.