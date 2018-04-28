البث الحي
سياسة

ترمب يعتزم زيارة القدس بمناسبة افتتاح السفارة الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
27/4/2018

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة أنه قد يزور القدس بمناسبة افتتاح السفارة الأمريكية التي قرر نقلها من تل أبيب.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في واشنطن، إن "السفارة في القدس كانت وعدا قطعه عديد من الرؤساء، كلهم قطعوا وعودا انتخابية ولم يجدوا يوما الشجاعة لتنفيذها. أنا فعلت ذلك. وبالتالي، فإنني قد أتوجه إلى هناك".

وأضاف أن "السفارة تستعد لافتتاح" أبوابها و"سيكون المبنى جميلا".

ومن المقرر أن يتم الانتقال المثير للجدل في 14 مايو/أيار تزامنا مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.

وكان ترمب أعلن في ديسمبر/كانون الأول قراره "الاعتراف الرسمي بالقدس عاصمة لإسرائيل" متجاهلا التحذيرات من جميع الجهات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)