ترمب يعتزم زيارة القدس بمناسبة افتتاح السفارة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة أنه قد يزور القدس بمناسبة افتتاح السفارة الأمريكية التي قرر نقلها من تل أبيب.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في واشنطن، إن "السفارة في القدس كانت وعدا قطعه عديد من الرؤساء، كلهم قطعوا وعودا انتخابية ولم يجدوا يوما الشجاعة لتنفيذها. أنا فعلت ذلك. وبالتالي، فإنني قد أتوجه إلى هناك".

وأضاف أن "السفارة تستعد لافتتاح" أبوابها و"سيكون المبنى جميلا".

ومن المقرر أن يتم الانتقال المثير للجدل في 14 مايو/أيار تزامنا مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.

وكان ترمب أعلن في ديسمبر/كانون الأول قراره "الاعتراف الرسمي بالقدس عاصمة لإسرائيل" متجاهلا التحذيرات من جميع الجهات.