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سياسة

الحوثيون يطلقون صواريخ على السعودية بالتزامن مع تشييع جنازة الصماد

28/4/2018

قالت وسائل إعلام سعودية إن الدفاعات الجوية اعترضت الدفاعات 4 صواريخ باليستية فوق منطقة جازان جنوبي المملكة.

جاء ذلك بالتزامن مع تشييع جماعة الحوثي، الرجل الثاني فيها وواجهتها السياسية الأولى صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى، الذي قتل إثر غارة للتحالف العربي في 19 أبريل/ نيسان الجاري.

من جهتها، قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن الجماعة أطلقت 8 صواريخ باليستية من نوع بدر1 على أهداف اقتصادية وحيوية بمنطقة جازان.

من جهتها، قالت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن قوات التحالف الذي تقوده السعودية شنت غارة جوية على مدينة صنعاء اليمنية، وإن قياديين من جماعة الحوثي قُتلا.

ويأتي اعتراض الصواريخ الأربعة غداة إعلان التحالف العربي عن اعتراض دفاعاته الجوية صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي، تجاه منطقة نجران جنوبي السعودية.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر / أيلول 2014.

المصدر : الأناضول + رويترز
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