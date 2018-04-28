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سياسة|سوريا

اغتيال قياديين اثنين من المعارضة السورية في إدلب

28/4/2018

أعلن الدفاع المدني السبت اغتيال قياديين اثنين في المعارضة السورية بمحافظة إدلب بشمال سوريا.       

وقُتل قائد الشرطة الحرة في مدينة الدانة بريف إدلب الشمالي الرائد أحمد الجرو ليل الجمعة بوضع عبوة ناسفة في سيارته، وفق ما أفاد به مصدر لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف المصدر أن "عملية الاغتيالات طالت اليوم أيضاً خالد معراتي أبو لهب نائب قائد جيش العزة، واثنين من عناصر الجيش من قبل مجهولين في خان شيخون جنوب إدلب".

واتهم مصدر في المعارضة السورية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "القوات الحكومية وخلايا نائمة من تنظيم الدولة بالوقوف وراء عملية الاغتيالات التي تشهدها محافظة إدلب خلال الأيام الماضية ".

وكانت حكومة الإنقاذ التي تسيطر على إدلب أعلنت الجمعة حالة الطوارئ بسب حالات الاغتيال التي تجاوزت خلال اليومين الماضيين أكثر من 25 حالة اغتيال، بينها محاولة اغتيال الداعية السعودي عبد الله المحيسني العنصر البارز في جبهة النصرة.

وقال المصدر إن حكومة الإنقاذ بالتعاون مع اللجان المحلية في المدن والبلدات بدأت بنصب حواجز وتسيير دوريات في كل مناطق محافظة إدلب.

المصدر : الألمانية
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