استشهاد طفل يرفع عدد شهداء "جمعة الشباب الثائر" إلى أربعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة (السبت) استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة أمس (الجمعة).

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة، في بيان: "عزام هلال عويضة (15 عاما)، استشهد متأثرا بجراحه في منطقة الرأس، أصيب بها (الجمعة)، على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع أثناء مشاركته في مسيرة "العودة" السلمية المتواصلة منذ 30 مارس/ آذار الماضي".

وباستشهاد عويضة، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على متظاهرين سلميين قرب حدود غزة، منذ 30 مارس/ آذار الماضي، إلى 46 فلسطينيا، فيما أصيب الآلاف بجراح مختلفة.

ويتجمهر فلسطينيون عند 5 نقاط قرب الحدود بين غزة وإسرائيل بشكل يومي في إطار مسيرات "العودة" التي بدأت قبل 25 يوما.

من المقرر أن تبلغ ذروتها في ذكرى "النكبة" (15 مايو/ أيار المقبل)، وتطالب بعودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة محتجين فلسطينيين بالرصاص عند الحدود مع غزة أمس (الجمعة) بعد ساعات من انتقاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل لاستخدامها "القوة المفرطة".

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 41 فلسطينيا وأصابت أكثر من 5000 آخرين منذ أن بدأ سكان غزة الاحتجاجات على الحدود في 30 من مارس/ آذار للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي من وراء تحصينات على جانبهم من الحدود الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع عبر السياج الحدودي البالغ طوله 40 كيلومترا على المحتجين في خمسة مواقع على جانب غزة.

وقال مسؤولون طبيون في غزة إن محتجين اثنين أصيبا بالرصاص في حالة حرجة بالمستشفى وأصيب 600 آخرون.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ما بين 12 و14 ألفا من سكان غزة شاركوا فيما وصفه بأنه "شغب"، وإن بعضهم حاول اختراق الحدود إلى إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 200 أصيبوا بنيران الأسلحة بينهم صحفي فلسطيني أصيب في قدمه.

وعولج عشرات آخرون، بينهم أربعة مسعفين، من أثر استنشاق الغاز بعدما أمطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة بالغاز المسيل للدموع.

وألقى المحتجون الحجارة ودفعوا بإطارات مشتعلة صوب السياج الحدودي وربط بعضهم عبوات بنزين مشتعلة بطائرات ورقية دفعوا بها صوب أراضي إسرائيل.

وأزال آخرون لفافات أسلاك شائكة وضعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي غزة الليلة الماضية في محاولة لإقامة منطقة عازلة بين المحتجين والسياج الحدودي.

وبعد حلول الظلام قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن طائراته المقاتلة قصفت ستة أهداف تابعة لقوة حماس البحرية "ردا على محاولات جماعية للتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق الجمعة".

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مركبين كانا راسيين قبالة شاطئ غزة أصيبا مما أدى إلى وقوع أضرار ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وتأتي الاحتجاجات مع تنامي مشاعر الإحباط لدى الفلسطينيين في وقت تبدو فيه فرص إقامة دولتهم المستقلة ضعيفة.

وتعثرت محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ عدة سنوات، فيما توسعت المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وفي بيان صدر (السبت) قال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن فقد الأرواح "أمر يستحق الشجب" وإن "العدد الصادم من المصابين" جاء نتيجة استخدام الذخيرة الحية.