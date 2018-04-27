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سياسة

مساع بالكونغرس الأمريكي لمنع تسليم تركيا مقاتلات إف-35

مقاتلات "أف-35" التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية
مقاتلات "أف-35" التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية
27/4/2018

قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى الحيلولة دون تسليم المقاتلات إف-35 غوينت سترايك التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن إلى تركيا.

وتركيا شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي وإحدى الدول المشاركة في إنتاج الطائرات المتطورة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه السناتور الجمهوري غيمس لانكفورد والسناتور الجمهوري توم تيليس والسناتور الديمقراطية غيان شاهين، فيما تتراجع العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب الدعم الأمريكي المتزايد للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

وأصدر الأعضاء الثلاثة في مجلس الشيوخ بيانا عبروا فيه عن قلقهم قائلين إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخوض "طريق الحكم الطائش والتغاضي عن سيادة القانون".

وقال لانكفورد في البيان "تبتعد قرارات تركيا الاستراتيجية أكثر فأكثر مع الأسف عن المصالح الأمريكية وأحيانا تتعارض معها. وهذه العوامل تجعل تسليم نظام أردوغان تكنولوجيا إف-35 الحساسة وقدراتها المتطورة محفوفا بالمخاطر".

ولم ترد السفارة التركية في واشنطن على طلب التعليق.

وأعلن أردوغان حالة الطوارئ في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو تموز عام 2016. واعتقلت السلطات التركية منذ ذلك الحين الآلاف ونفذت عمليات تطهير في الجيش والجهاز الإداري للدولة.

وتتهم انقرة أنصار رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل.

وعبر أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة عن قلقهم لاحتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون في تركيا التي يقيم فيها منذ فترة طويلة.

وقالت غيان في البيان "إن قرار الرئيس أردوغان اتخاذ رهائن وسجن أمريكيين أبرياء في محاولة لاكتساب نفوذ على الولايات المتحدة أمر شنيع وكريه".

وتعتزم تركيا شراء أكثر من مئة من طائرات إف-35. وتساهم شركات تركية بإنتاج أجزاء من الطائرة ومن المزمع أن تبدأ أنقرة تسلم أول طائرة من هذا الطراز في غضون عام.

وسيحول مشروع القانون إذا تم تمريره دون تسليم طائرات إف-35 لتركيا وسيمنع أنقرة من الحصول على الملكية الفكرية أو البيانات الفنية اللازمة لصيانة ودعم المقاتلات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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