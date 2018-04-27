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سياسة

لأول مرة.. لبنانيو الخارج يصوتون في الانتخابات البرلمانية

لبنانيو الخارج يصوتون في الانتخابات البرلمانية اللبنانية للمرة الأولى
لبنانيو الخارج يصوتون في الانتخابات البرلمانية اللبنانية للمرة الأولى
27/4/2018

انطلقت (الجمعة) في 6 دول عربية، المرحلة الأولى من التصويت بالخارج في الانتخابات البرلمانية اللبنانية.

وتنطلق المرحلة الثانية من التصويت بالخارج التي تجري لأول مرة في تاريخ البلاد 29 إبريل/نيسان الجاري، في أكثر من 30 دولة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية اللبنانية، "افتتحت صناديق الاقتراع في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وقطر والكويت والسعودية ومصر أبوابها أمام الناخبين منذ السادسة صباحًا، على أن تغلق تمام التاسعة مساء".

وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أمام الصحفيين في وزارة الخارجية "لأول مرة في تاريخ الجمهورية اللبنانية يصوت اللبنانيون في الخارج".

وأضاف "هناك 82 ألف و970 ناخبًا لبنانيًا بعضهم جاء من مناطق بعيدة إلى مراكز الاقتراع ليدلوا بصوتهم، وقد يكون هذا تقصير لكن أعدهم أننا في المرة المقبلة سيكون عدد مراكز الاقتراع أكثر".

ودعا باسيل اللبنانيين في الخارج إلى المشاركة في عملية التصويت ودعم خيارهم السياسي.

وشدد على أن "نسبة المشاركة للمقترعين في الخارج مهمة جدًا ولبنان كله فرح بهم لأنهم جزء أساسي منه، يمثلونه في الخارج ويشاركون في صنع مستقبله".

ويتنافس 917 مرشحًا موزعين على 77 لائحة من مختلف الأحزاب والقوى السياسية وأخرى تابعة للمجتمع المدني (مؤلفة من كفاءات) في الانتخابات.

وتجري الانتخابات البرلمانية، في داخل لبنان في 6 مايو/أيار المقبل، وفق نظام نسبي جديد قسّم لبنان إلى 15 دائرة، يختار فيها الناخبون 120 نائبًا، هم أعضاء مجلس النواب.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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