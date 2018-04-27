قائد عسكري إيراني: لن نغير استراتيجيتنا الدفاعية و"الكيان الصهيوني" فقاعة

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري إن استراتيجية بلاده الدفاعية غير قابلة للتغيير، واصفا "الكيان الصهيوني" بأنه فقاعة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن اللواء محمد باقري قال (الجمعة) في كلمة له، "على الأعداء أن يدركوا أن استراتيجية إيران التي تم تحديدها من قبل الإمام الخميني الراحل غير قابلة للتغيير".

وأضاف "الكيان الصهيوني يظن بأنه يمكنه من خلال القيام ببعض المفرقعات حوله من منع الشعب الإيراني من تحقيق أهدافه لكنه مخطئ جداً لان أهدفنا مرسومة وواضحة والشعب الإيراني طرد أمريكا واذيالها كـ "داعش" وباقي "المجموعات التكفيرية" من المنطقة ومن العراق وسوريا وأعاد الأمن إلى هذه الدول".

وأشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى أن "الكيان الصهيوني ليس سوى فقاعة"، قائلا، إن محور المقاومة سيواصل مسيرته وتقدمه بالاعتماد على الرسالة الحماسية للثورة الإسلامية.

وتابع: "إذا كان الكيان الصهيوني يظن بأنه يمكنه من خلال هذه التصرفات الصبيانية الاستمرار فهو مخطئ جداً لأن المستقبل واضح جداً".

يشار إلى أن قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي قد صرح إن أقصى مدى لعمر "الكيان الصهيوني" هو 25 عاما.

وتتبادل إيران وإسرائيل التهديدات بتوجيه ضربات إلى كل منهما الأخرى، كانت اخرها تلك التي هددت فيها طهران بالرد على ما تردد أنها ضربة إسرائيلية استهدفت مطار التيفور العسكري السوري في وقت سابق الشهر الجاري، ما أسفر عن مقتل عدد من الإيرانيين.

ورد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أفيغدر ليبرمان بالتهديد بضرب طهران حال تعرضت بلاده لهجوم.