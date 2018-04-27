صحيفة أمريكية تستبعد حدوث تغييرات في "نظام الاستبداد" بمصر

استبعدت صحيفة " وول ستريت جورنال " الأمريكية حدوث تغييرات جوهرية على طبيعة "النظام الاستبدادي" للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال ولايته الثانية التي تنتهي في عام 2022.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لمراسلها من القاهرة أنه لا توجد احتجاجات ولا مظاهرات في البلاد من الناحية العملية على الرغم من البرامج المؤلمة للتقشف الاقتصادي التي يطرحها السيسي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي تؤدي لإفقار الطبقة الوسطي المصرية وارتفاع معدلات التضخم.

وذكر التقرير أن المصريين الذين عانوا من حالة من الاضطرابات وأعمال العنف خلال ثورة الربيع العربي في مصر في العام 2011 يحاولون الحصول على الاستقرار من خلال وجود سلطة حاكمة قوية، مشيرا إلى أنه بعد حصول السيسي علي فترة رئاسية جديدة، يتساءل المصريون عما إذا كان النظام سيعمد للسماح بهامش من الحياة السياسية أو انه سيتحول نحو المزيد من القمع.

وأشار إلى أن انتخابات الرئاسة في مارس/آذار الماضي التي فاز فيها السيسي " سجلت أعلى درجة من درجات القمع منذ استيلاء السيسي علي السلطة في العام 2013 حيث تم الضغط والترهيب والسجن لكل المرشحين ذوي المصداقية المحتمل منافستهم للسيسي."

وأوضحت الصحيفة أنه حتى الرئيس الأسبق حسني مبارك والذي تم خلعه في ثورة الربيع العربي في العام 2011 اعتاد على منافسات انتخابية أكثر تحديا وسخونة من انتخابات السيسي.

وأبرز التقرير التناقض الواضح بين انتخابات السيسي ومبارك، وقال إن مبارك في آخر انتخابات رئاسية له قام بخوض المنافسة أمام منافس ينتقده في كل مكان بينما أمضي منافس السيسي في انتخابات مارس 2018 معظم حملته في امتداح الرئيس والثناء على إنجازاته.

وأشار إلى أنه حتى مؤيدي السيسي يعترفون بأن هذه الأمر ليس النظرة الأمثل وانه يتعين إجراء بعض الإصلاحات حتى وإن كانت لن تغير طبيعة النظام، ونقل التقرير عن داليا يوسف عضو مجلس النواب المصري الموالية للنظام قولها إن الانتخابات الرئاسية الأخيرة صفعتنا على وجوهنا حيث انتهت بمرشح قوي بينما لا يوجد مرشحون أقوياء آخرون في مواجهته.

من ناحيته، قال نبيل فهمي وزير الخارجية المصري السابق (2013- 2014) إن " السنوات الأربع المقبلة ستكون مختلفة حيث يتعين السماح بالإبداع والابتكار حتى نصل لمصر التي نريدها.. نحتاج إلى شمول سياسي وهو ما يعني تعدد الآراء حتى نجعل الجميع يعمل ويتنافس في إطار النظام."

وكشف تقرير الصحيفة الأمريكية النقاب عن أن ما يتم مناقشته داخل المؤسسة المصرية ليس التساؤل عن وضع حدود للسلطات شبه المطلقة للرئيس السيسي، وإنما سيتم اعتبار مجرد توسيع دائرة اتخاذ القرار تغيير كبيرا حيث تنحصر تلك الدائرة حاليا في الرئيس ومجموعة ضيقة حوله غالبيتهم من رفاقه من الجنرالات الكبار في الجيش.

وأوضحت أن هذا التغيير حال حدوثه سوف يعيد الحريات المدنية والسياسية لمعدلاتها التي شهدتها في ظل مبارك قبيل بدء ثورات الربيع العربي حيث كان يتم السماح بالمعارضة السياسية وبحرية عمل جماعات حقوق الإنسان والصحافة المستقلة بدرجة أكبر مما هي عليه حاليا في ظل السيسي.

وقالت إن الحكومة المصرية بمقدورها الحصول على فترة استرخاء خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسي حيث إن جماعة الاخوان المسلمين تظل ضعيفة ومهمشة.

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بغض الطرف عن الحكم الاستبدادي للسيسي، فإن سجل مصر في حقوق الانسان تزداد مناقشته باضطراد في الكونغرس الذي ربط حصول مصر الشهر الماضي على المزيد من المساعدات العسكرية بتحسين موقف حقوق الإنسان في البلاد، وفي الاتحاد الأوروبي ربما يكون الأمر أكثر تدقيقا تجاه سجل مصر في حقوق الانسان.

ونقل التقرير عن النائب السابق محمد أنور السادات قوله ان الرئيس السيسي يحتاج صورة جيدة في الخارج، ويحتاج تأييد الغرب، ولو كان أعضاء النظام أذكياء بدرجة كافية ربما نشهد حوارا وطنيا، مؤكدا ان أحدا لا يتم استشارته في الوقت الحالي كما أن أحدا لا يعرف أي شيء عما يحدث في البلاد.

وأكدت الصحيفة في ختام التقرير أن هناك أسباب ذات وزن للقول إن النظام لن يبدو أكثر تسامحا في المستقبل، ومن بين أقوى تلك الأسباب مستقبل نظام السيسي فبينما يؤكد دستور البلاد أن فترته الرئاسية الحالية هي الأخيرة يتناثر الحديث بين المسؤولين المصريين حول ضرورة تغيير الدستور للسماح له بالمنافسة في انتخابات عام 2022 المقبلة.

وأكدت الصحيفة أنه حال تنفيذ هذا التعديل، فإن هناك مخاطر ظهور أعمال عنف واضطرابات، وفي مثل هذه البيئة فإن البقية المتبقية من نشطاء حقوق الإنسان في مصر ربما يمضون وقت فراغهم في مناقشة ما وصفته بأوهام الانفتاح القريب للنظام المصري.

ونقلت الصحيفة عن محمد لطفي مدير الرابطة المصرية للحقوق والحريات قوله إنه بعد انتهاء هذه الانتخابات فإن كل ما نأمل فيه هو أن تظل درجة قمع النظام على نفس مستواها في الوقت الحالي.