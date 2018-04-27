حماس: مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة تشجع إسرائيل على جرائمها

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحات مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، بخصوص أن الحركة تستخدم المدنيين "دروعا بشرية" في قطاع غزة "عدوانية ومنافية للحقيقة".

وأضافت الحركة مثل هذه التصريحات تشجع دولة الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار بـ "جرائمها".

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في بيان إن "التصريحات توفر غطاء وتشجيع أمريكي للاحتلال (إسرائيل) للاستمرار في جرائم قتل الأطفال والمدنيين السلميين".

وكررت هايلي (الخميس) أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، ادعاءات بلادها بأن حركة "حماس" الفلسطينية "تستخدم المدنيين دروعا بشرية".

وتتبنى الإدارة الأمريكية الحالية، برئاسة دونالد ترمب، وجهات نظر إسرائيل في كثير من القضايا، كما تتجنب توجيه انتقادات لتل أبيب في قضايا مواصلة الاستيطان في الأراضي المحتلة أو قتل المتظاهرين الفلسطينيين السلميين.

وفي هذا الصدد، وضمن التوجه ذاته، لم تتطرق المندوبة الأمريكية في كلمتها إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق المتظاهرين الفلسطينيين، ومنها قتل المتظاهرين المشاركين في "مسيرة العودة"، المتواصلة منذ 30 مارس/آذار الماضي؛ حيث قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 40 فلسطينيا، وأصاب أكثر من 550 آخرين، منذ فعاليات المسيرات.

وضمن الدعم الذي وصفه مراقبون بـ "اللامحدود" من قبل إدارة ترمب لإسرائيل، أعلنت تلك الإدارة، في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

كما أعلنت عزمها نقل سفارتها إلى المدينة المقدسة في 15 مايو/أيار المقبل، بالتزامن مع ذكرى قيام إسرائيل، التي يصفها الفلسطينيون والعرب بـ "النكبة".