تقرير لمجلس النواب الأمريكي: روسيا ضالعة في حرب معلومات ضد الغرب

ذكر تقرير صادر عن لجنة في الكونغرس رفعت عنه السرية اليوم الجمعة أن روسيا شنت بعدائية كبيرة حربا معلوماتية على الغرب لعشر سنوات.

ويتحدث التقرير عن نتائج تحقيق من اللجنة في تدخل مشتبه به من موسكو في الانتخابات الأمريكية في 2016

ونشر التقرير الذي أعدته لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي بعد أن صوتت الأغلبية الجمهورية لصالح إنهاء التحقيق في اتساق مع موقف الحزب.

وخلص التقرير أيضا إلى عدم وجود أدلة على أن أعمال الرئيس دونالد ترمب قبل الحملة الانتخابية شكلت أسسا للتواطؤ مع روسيا خلال الحملة الانتخابية.

ودانت الأقلية من الحزب الديمقراطي ما خلص إليه التقرير من عدم وجود أدلة على تواطؤ بين حملة ترمب والكرملين.

وقال النائب آدم شيف كبير الديمقراطيين في اللجنة في بيان "على مدى التحقيق اختار الجمهوريون في اللجنة عدم التحقيق بجدية في أدلة التواطؤ ولا رؤية الأدلة عندما كانت واضحة للعيان".

وانتقد التقرير تواصل حملة ترمب مع موقع ويكيليكس الذي نشر وثائق يعتقد أن روسيا هي التي حصلت عليها عبر التسلل الإلكتروني.

وقال التقرير "اللجنة خلصت أيضا إلى أن الإشادة المتكررة من حملة ترمب وتواصلها مع ويكيليكس، وهي منظمة أجنبية معادية، أمر مستهجن بشدة ولا يتسق مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

ونفت روسيا مزاعم من أجهزة مخابرات أمريكية بتدخلها في الانتخابات، كما ينفي ترمب أي تواطؤ من حملته.