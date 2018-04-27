البث الحي
سياسة

تقرير لمجلس النواب الأمريكي: روسيا ضالعة في حرب معلومات ضد الغرب

27/4/2018

ذكر تقرير صادر عن لجنة في الكونغرس رفعت عنه السرية اليوم الجمعة أن روسيا شنت بعدائية كبيرة حربا معلوماتية على الغرب لعشر سنوات.

ويتحدث التقرير عن نتائج تحقيق من اللجنة في تدخل مشتبه به من موسكو في الانتخابات الأمريكية في 2016

ونشر التقرير الذي أعدته لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي بعد أن صوتت الأغلبية الجمهورية لصالح إنهاء التحقيق في اتساق مع موقف الحزب.

وخلص التقرير أيضا إلى عدم وجود أدلة على أن أعمال الرئيس دونالد ترمب قبل الحملة الانتخابية شكلت أسسا للتواطؤ مع روسيا خلال الحملة الانتخابية.

ودانت الأقلية من الحزب الديمقراطي ما خلص إليه التقرير من عدم وجود أدلة على تواطؤ بين حملة ترمب والكرملين.

وقال النائب آدم شيف كبير الديمقراطيين في اللجنة في بيان "على مدى التحقيق اختار الجمهوريون في اللجنة عدم التحقيق بجدية في أدلة التواطؤ ولا رؤية الأدلة عندما كانت واضحة للعيان".

وانتقد التقرير تواصل حملة ترمب مع موقع ويكيليكس الذي نشر وثائق يعتقد أن روسيا هي التي حصلت عليها عبر التسلل الإلكتروني.

وقال التقرير "اللجنة خلصت أيضا إلى أن الإشادة المتكررة من حملة ترمب وتواصلها مع ويكيليكس، وهي منظمة أجنبية معادية، أمر مستهجن بشدة ولا يتسق مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

ونفت روسيا مزاعم من أجهزة مخابرات أمريكية بتدخلها في الانتخابات، كما ينفي ترمب أي تواطؤ من حملته.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)