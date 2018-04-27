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سياسة

بومبيو يعبر عن قلق أمريكا إزاء شراء تركيا صواريخ روسية

وزير الخارجية التركي شاويش أوغلو(يمين) ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو(يسار)
وزير الخارجية التركي شاويش أوغلو(يمين) ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو(يسار)
27/4/2018

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الجمعة) من "جدية المخاوف الأمريكية" المتعلقة بشراء تركيا منظومة صواريخ روسية.

وجاء التحذير خلال اجتماع مع نظيره التركي في بروكسل بشأن قرار أنقرة شراء بطاريات صواريخ أرض-جو روسية من طراز إس-400 التي لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤول أمريكي كبير عقب اجتماع بين بومبيو ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على هامش اجتماع وزراء خارجية الحلف "سلط الوزير الضوء على جدية المخاوف الأمريكية… إذا مضوا قدما". وأضاف "طلب من تشاوش أوغلو أن يدرس عن كثب أنظمة حلف شمال الأطلسي القابلة للتوافق".

وبعد ساعات من تأكيد تعيينه وزيرا للخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترمب توجه بومبيو إلى بروكسل للمشاركة في اجتماعات الحلف التي ركزت على سياسات روسيا العدائية وسبل تعزيز الحلف.

وخلال الاجتماع طرح بومبيو أيضا المخاوف بشأن اعتقال القس أندرو برانسون المسجون منذ ديسمبر/كانون الأول 2016 وأمريكيين آخرين تحتجزهم تركيا.

ووقعت تركيا اتفاقا مع روسيا للحصول على صواريخ إس-400 أفادت تقارير بأنها بقيمة 2.5 مليار دولار في أواخر ديسمبر كانون الأول ضمن خطط أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية في ظل تهديدات تتمثل في المسلحين الأكراد في الداخل والصراعات على الجانب الآخر من الحدود في سوريا والعراق.

وأغضب شراء تركيا للأنظمة أعضاء الحلف الذين يشعرون بالقلق من وجود موسكو في الشرق الأوسط إذ أن النظام غير متوافق مع أنظمة حلف الأطلسي.

وحذر مسؤولو الحلف تركيا من عواقب لم يحددوها لشراء نظام إس-400 لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن العلاقات مع الحلف لا تزال قوية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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