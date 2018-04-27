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سياسة

المفوض الأممي لحقوق الإنسان: أوقفوا قتل المتظاهرين الفلسطينيين

الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
27/4/2018

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد القوات الإسرائيلية بوقف استخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات في قطاع غزة.

وقال المفوض السامي إن المزيد من الفلسطينيين غير المسلحين سيقتلون في حال لم تتوقف القوات الإسرائيلية عن ممارساتها، مشيرا إلى أنه خلال الأربعة أسابيع الماضية قتل 42 فلسطينيا وأًصيب أكثر من 5500 آخرين.

وأضاف زيد في بيان في جنيف "تدعو هذه الاتجاهات إلى التساؤل إلى أي مدى تتماشى قواعد الاشتباك غير المعلنة (لقوات الأمن الإسرائيلية) مع القانون الدولي".

وذكر زيد أنه نظرا لأن الوفيات وقعت في أرض محتلة فيمكن أن تكون إسرائيل قد انتهكت معاهدة جنيف الرابعة وهي اتفاقية دولية يرجى منها حماية المدنيين المتضررين جراء الحروب أو الاحتلال.

وسقط عشرات الشهداء في مسيرات العودة التي بدأت في أواخر مارس/ آذار الماضي ومن المقرر أن تستمر حتى 15 من مايو/أيار على الأقل وهو يوم الذكرى السنوية للنكبة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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