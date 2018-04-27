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سياسة|تركيا

أردوغان: الانتخابات المقبلة ستكون ميلادًا جديدًا لنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
27/4/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن انتخابات 24 من يونيو/حزيران المقبل، ستكون ميلادًا جديدًَا بالنسبة لبلاده، وأضاف لا تقلقوا أبدًا".

جاء ذلك في كلمة ألقاها (الجمعة) خلال اجتماع موسع مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالمحافظات التركية، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف، "ستشهد السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة فعالية أكثر، وستتمتع السلطة التشريعية بمكانة مرموقة، والسلطة القضائية ستعمل باستقلال أكثر".

وأردف أردوغان: "نرى الانتخابات المبكرة وسيلة للتشاور مع شعبنا وتذكيره بإنجازاتنا وإطلاعه على خططنا القادمة".

وأشار أردوغان لبعض أحزاب المعارضة "يستنفرون جميع قواهم ليس من أجل تولي السلطة في تركيا وإدارتها، إنما لإظهار عدائهم لشخصي ولحزب العدالة والتنمية. لكن أعلنها من هنا، لن تفلحوا هذه المرة أيضًا".

وأقرّت الجمعية العامة للبرلمان التركي (الجمعة) الماضية مقترح قانون مشترك لحزبي "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية"، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 من يونيو/ حزيران المقبل.

ونظمت تركيا في إبريل/نيسان 2017 استفتاء شعبياً، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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