واشنطن تايمز: قائد المنطقة الوسطى الأمريكية يزور إسرائيل

كشفت صحف ووسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية، الأربعاء، النقاب عن قيام الجنرال جوزيف فوتيل قائد قيادة المنطقة الوسطي الأمريكية بزيارة غير معلنة لإسرائيل الثلاثاء.

والتقى فوتيل خلال الزيارة الجنرال غادي حزنقوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية أن تلك الزيارة التي يقوم بها أعلى مسؤول عسكري أمريكي بمنطقة الشرق الأوسط لإسرائيل تأتي وسط مخاوف متزايدة في واشنطن وتل أبيب جراء ما وصفته بالحرب الأهلية في سوريا والخطوات العدائية من جانب إيران.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع بين فوتيل وحزنقوت في إسرائيل يأتي بينما قامت تل أبيب بشن هجمات استباقية ضد قوات شبه عسكرية تدعمها إيران داخل سوريا، مشيرة إلى أن لغة الخطاب بين طهران وتل أبيب تتصاعد مع اقتراب الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم 12 مايو/أيار المقبل للإعلان عن قراره بشأن الموقف الذي ستتخذه واشنطن حيال الاتفاق النووي مع إيران والذي تعارضه تل أبيب بشدة.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وقيادة الأركان الإسرائيلية لم يقدما مزيدا من التفاصيل بشأن الغرض من أول زيارة يقوم بها الجنرال فوتيل لإسرائيل والتي أميط اللثام عنها لأول مرة خلال الساعات الماضية عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأوضحت أنه مما يزيد من أهمية الكشف عن غرض تلك الزيارة أن قيادة القوات الأمريكية في أوربا، وليس القيادة المركزية الوسطي للقوات الأمريكية التي يقودها فوتيل، هي التي تتولي تنسيق عمليات البنتاغون في إسرائيل.

غير أن الصحيفة نقلت عن الميجور جوش جاك الناطق باسم رئاسة الأركان الإسرائيلية قوله إن الجنرال فوتيل يقوم بزيارة رسمية كضيف على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وأنه سيلتقي خلال الزيارة أيضا بمسؤولين رفيعي المستوي في جيش الدفاع بهدف تدعيم العلاقات بين الجيشين وبحث القضايا الأمنية في المنطقة.

كما نقلت الصحيفة عن ريتشارد جولدبيرج كبير مستشاري مجلس النواب الأمريكي لسياسات الشرق الأوسط سابقا قوله إن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس عمل جاهدا لتأسيس علاقات أقوي بين القيادة الوسطى الأمريكية من جهة، والجيش والقوى الأمنية الأخرى في إسرائيل من جهة أخري.

وأوضح أن ماتيس قام برعاية توقيع مذكرة تفاهم بين القيادتين الأوربية والوسطى بشأن العمليات العسكرية الأمريكية- الإسرائيلية المشتركة خصوصا ما يتعلق منها بسوريا ولبنان والخطر الإيراني.

ولفتت الواشنطن تايمز إلى أن الرئيس ترمب قال إن مهمة القوات الأمريكية في سوريا قد تم إنجازها بشكل كبير وإنه يرغب في عودة القوات الأمريكية هناك إلى الولايات المتحدة مجددا، غير أن المخططين العسكريين ينتابهم القلق تجاه قيام روسيا وإيران بتوسيع نفوذهما في سوريا بعد هزيمة تنظيم الدولة.

وشدد جولدبيرج على أن زيارة الجنرال فوتيل لإسرائيل تعد رسالة واضحة لإيران مفادها أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب تطورات الموقف في سوريا، وقال: "ربما ترغب أن تكون تلك الزيارة بمثابة استعراض لوحدة الموقف داخل الإدارة الأمريكية أو كنوع من التحدي لإيران."