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سياسة

مقتل 11 مسلما في وسط نيجيريا بعد مهاجمة كنيسة

مسلمون في نيجيريا يؤدون الصلاة
مسلمون في نيجيريا يؤدون الصلاة
25/4/2018

قتل 11 مسلما ينتمون إلى قبيلة هاوسا على أيدي حشد غاضب في ماكوردي عاصمة ولاية بينو في وسط نيجيريا، وذلك ردا على هجوم استهدف كنيسة وأسفر عن 18 قتيلا.

وقال رلوانو أدامو، مستشار الشؤون الإسلامية في ولاية بينو، لوكالة فرانس برس: "خسرنا 11 من مواطنينا في هذه الأزمة ونقل خمسة جرحى إلى المستشفيات".

وأوضح أن الهجمات وقعت في أحياء مختلفة في المدينة، لافتا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع لأن بعض المصابين "تم إحراقهم".

وأضاف أدامو: "لقد نهبوا أيضا مسجدين في سوق ماكوردي… نعيش الآن في خوف".

وقتل كاهنان كاثوليكيان و16 مصليا في هجوم على كنيسة يوم الثلاثاء، وجهت أصابع الاتهام فيه إلى رعاة في قرية مبالوم التي تبعد حوالي 50 كيلومترا من ماكوردي، بحسب الشرطة.

وعقب ذلك، خرج مئات من الشبان الغاضبين إلى شوارع العاصمة الإقليمية احتجاجا وهاجموا أفرادا مسلمين، ومعظمهم تجار ينتمون إلى قبيلة هاوسا.

وتشهد الولايات في وسط نيجيريا مواجهات دامية على خلفية نزاعات على الأراضي والمياه بين المزارعين المسيحيين والرعاة المسلمين.

وأفاد تقرير لمجموعات الأزمات الدولية صدر في سبتمبر/أيلول 2017 أن أكثر من 2500 شخص قتلوا في نيجيريا في عام 2016 جراء هذه النزاعات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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