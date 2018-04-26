مجلس الشيوخ الأمريكي يصدق على تعيين بومبيو وزيرا للخارجية

أدى مايك بومبيو اليمين كوزير للخارجية الأمريكية بعد أن صدق مجلس الشيوخ على تعيينه ليخلف الوزير السابق ريكس تيلرسون الذي أقاله الرئيس دونالد ترمب من منصبه في مارس/ آذار الماضي.

وقالت وكالة الأناضول إن مجلس الشيوخ صوت خلال جلسة عامة على منح الثقة لمايك بومبيو، مدير المخابرات المركزية الأمريكية السابق، ليكون بذلك وزير الخارجية السبعين في تاريخ الولايات المتحدة.

وبلغ عدد الأصوات المؤيدة لمنح بومبيو الثقة 57 صوتا مقابل معارضة 42 ، فيما لم يحضر عضو واحد جلسة التصويت.

ولإقرار تعيينه، كان وزير الخارجية الجديد يحتاج إلى 51 صوتا في مجلس الشيوخ، البالغ عدد أعضائه 100 عضو (بينهم 51 جمهوريا و49 ديموقراطيا).

وأيدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الإثنين الماضي تعيين بومبيو وزيرا جديدا للخارجية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير الجديد سيتوجه إلى السعودية والأردن وإسرائيل في مطلع الأسبوع بعد أن يتوقف في بروكسل لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلسي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت للصحفيين "لم يسبق لوزير آخر في التاريخ الحديث أن قام بجولة بعد تعيينه بهذه السرعة".