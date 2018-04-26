ماتيس: التحرش الجنسي "سرطان" بجسد الجيش الأمريكي

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس حالات التحرش الجنسي التي يتم الإبلاغ عنها من قبل بعض الجنود "سرطانا بجسد الجيش".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن ماتيس قوله في جلسة استماع أمام الكونغرس إنه "ملتزم بشكل صارم" بمنع تلك الممارسات وعدم التسامح معها.

وأضاف أنه بحث المسألة مع كبار قادة الجيش، مشيراً إلى أنه "بعث رسالة إلى قيادات البنتاغون للتعامل مع تلك المسألة، ضمن أولويات الوزارة".

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين لم تسمّهم، إنّ حالات التحرش الجنسي بين صفوف الجيش الأمريكي زادت العام الماضي بنسبة 10%، دون ذكر عدد الحالات.

وفي تقرير نشره البنتاغون العام الماضي، قال إنه تلقى أكثر من 20 ألف شكوى، بوقوع حالات تحرش واعتداءات جنسية في الجيش بالفترة بين عامي 2014 و2017.