ليبرمان لصحيفة إلكترونية سعودية: نجري حوارا "هادئا وعميقا" مع قادة عرب

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن بلاده تجري حوارا ومشاورات مع عدد من الدول العربية، مؤكدا أن إسرائيل توصلت إلى تفاهمات مع قادة عرب في الكثير من قضايا المنطقة.

وقال ليبرمان في حوار مع صحيفة "إيلاف" الإلكترونية السعودية إن هناك ما وصفه بالحديث "الهادئ والمعمق" مع عدد من الدول العربية، مؤكدا أن المفاوضات مع هذه الدول "تسير بالشكل الصحيح".

وردا على سؤال عن وجود تعاون أمني مع هذه الدول العربية كما قال قائد الأركان الإسرائيلي الجنرال غادي إيزنكوت في مقابلة سابقة مع الصحيفة السعودية قال ليبرمان: "لا أريد التطرق إلى ذلك. يمكن القول إن هناك تنسيقا".

ودعا ليبرمان زعماء هذه الدول "إلى الخروج للعلن وزيارة إسرائيل كما فعل أنور السادات".

وفي رده على سؤال بشأن وجود حل إقليمي للنزاع العربي الإسرائيلي أكد ليبرمان أن هناك حديثا وتفاهمات مع زعماء عرب في هذا الصدد.

وأضاف: "هناك حديث وهناك إصغاء من الجانب العربي لآرائنا وهذا جيد في هذه المرحلة. أستطيع القول إن نحو 75% من الأمور توصلنا إلى تفاهمات حولها، وبقي 25%، وهي برأيي الأصعب. مع القيادة الحديث سهل، ولكن الأمور معقدة بين الشعوب".

وهدد ليبرمان بضرب طهران إذا وقع هجوم إيراني على تل أبيب.

وأضاف ليبرمان ردا على تهديدات إيرانية بمعاقبة إسرائيل على استهداف مطار التيفور في سوريا: "نسمع تهديدات وكلاماً كثيراً. إن هاجموا تل أبيب سنضرب طهران، وإن لم يسد الهدوء في تل أبيب وإسرائيل، فلن يسود في طهران".