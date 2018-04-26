البث الحي
سياسة|الهند

فيديو: السجن مدى الحياة لمعلم ديني بارز اغتصب فتاة بالهند

26/4/2018

أدانت محكمة هندية الأربعاء زعيمًا روحيًا لإحدى الطوائف الدينية، يحظى بمكانة عالية، في تهمة اغتصاب مراهقة من أتباع الطائفة عام 2013 وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

وتمت تلاوة الحكم الصادر بحق أسارام بابو (77 عامًا) في السجن حيث يحتجز بمدينة غودبور في ولاية راجستان تحسبًا للجوء أتباعه للعنف.

وكان قد جرى تشديد الإجراءات الأمنية حول مجمع السجن وفي الولايات التي تقيم بها أعداد كبيرة من أتباع بابو.

كما كانت هذه المحاكمة هي الأحدث في سلسلة من قضايا الاغتصاب البارزة في الهند التي غذت الاحتجاجات الجماهيرية، وأثارت تساؤلات حول كيفية تعامل الشرطة مع الاعتداءات وكيفية التعامل مع الضحايا.

وأعلن القاضي مادوسودان شارما عقوبة السجن بحق بابو وحكم على اثنين من معاونيه بالسجن لمدة 20 عامًا لكل منهما لقيامهما بمساعدته على ارتكاب الجريمة.

وأدان القاضي بابو بتهمة التآمر لارتكاب جريمة والاحتجاز غير المشروع والاغتصاب.

ونفى أسارام بابو التهم المنسوبة إليه، وقالت نيلام دوبي المتحدثة باسمه، إنه سوف يطعن على الحكم أمام محكمة أعلى.

واتهمت الفتاة في شكواها المقدمة إلى الشرطة عام 2013 بابو باغتصابها عندما زارت معبده في جودبور مع والدتها.

وكانت الفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا في ذلك الوقت .وقالت أسرة الفتاة إنهم من أتباع بابو لأكثر من عقد من الزمان.

ويقبع بابو في السجن منذ اعتقاله عام 2013.

ويدير بابو أكثر من 230 آشرام (أماكن مخصصة للاجتماع وإقامة الطقوس والشعائر الدينية) ومدارس داخلية وله ملايين من الأتباع في الهند والعالم، ومن بينهم أتباع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأوغندا وكينيا.

وتتمتع الطوائف الدينية بنفوذ سياسي كبير في الهند.

ويحاكم مع بابو أيضًا ابنه نارايان ساي في قضية منفصلة اتهمت فيها أختان الرجلين بالاعتداء الجنسي عليهما.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)