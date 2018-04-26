فيديو: السجن مدى الحياة لمعلم ديني بارز اغتصب فتاة بالهند

أدانت محكمة هندية الأربعاء زعيمًا روحيًا لإحدى الطوائف الدينية، يحظى بمكانة عالية، في تهمة اغتصاب مراهقة من أتباع الطائفة عام 2013 وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

وتمت تلاوة الحكم الصادر بحق أسارام بابو (77 عامًا) في السجن حيث يحتجز بمدينة غودبور في ولاية راجستان تحسبًا للجوء أتباعه للعنف.

وكان قد جرى تشديد الإجراءات الأمنية حول مجمع السجن وفي الولايات التي تقيم بها أعداد كبيرة من أتباع بابو.

كما كانت هذه المحاكمة هي الأحدث في سلسلة من قضايا الاغتصاب البارزة في الهند التي غذت الاحتجاجات الجماهيرية، وأثارت تساؤلات حول كيفية تعامل الشرطة مع الاعتداءات وكيفية التعامل مع الضحايا.

وأعلن القاضي مادوسودان شارما عقوبة السجن بحق بابو وحكم على اثنين من معاونيه بالسجن لمدة 20 عامًا لكل منهما لقيامهما بمساعدته على ارتكاب الجريمة.

وأدان القاضي بابو بتهمة التآمر لارتكاب جريمة والاحتجاز غير المشروع والاغتصاب.

ونفى أسارام بابو التهم المنسوبة إليه، وقالت نيلام دوبي المتحدثة باسمه، إنه سوف يطعن على الحكم أمام محكمة أعلى.

واتهمت الفتاة في شكواها المقدمة إلى الشرطة عام 2013 بابو باغتصابها عندما زارت معبده في جودبور مع والدتها.

وكانت الفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا في ذلك الوقت .وقالت أسرة الفتاة إنهم من أتباع بابو لأكثر من عقد من الزمان.

ويقبع بابو في السجن منذ اعتقاله عام 2013.

ويدير بابو أكثر من 230 آشرام (أماكن مخصصة للاجتماع وإقامة الطقوس والشعائر الدينية) ومدارس داخلية وله ملايين من الأتباع في الهند والعالم، ومن بينهم أتباع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأوغندا وكينيا.

وتتمتع الطوائف الدينية بنفوذ سياسي كبير في الهند.

ويحاكم مع بابو أيضًا ابنه نارايان ساي في قضية منفصلة اتهمت فيها أختان الرجلين بالاعتداء الجنسي عليهما.