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سياسة

شاهد: مقتل 13 تلميذا في تصادم حافلة وقطار شمالي الهند

26/4/2018

قال مسؤول بالشرطة الهندية إن 13 تلميذًا لقوا حتفهم الخميس، في حادث تصادم بين حافلة مدرسية وقطار في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد.

وأضاف المسؤول أن الحافلة كان بها 22 طفلًا أصيب ثمانية منهم ونقلوا إلى المستشفى.

ووقع الحادث في ساعة مبكرة أثناء توجه التلاميذ للمدرسة.

وقال مسؤول إن الحادثة كانت بين مدينتي سيوان وجوراكهبور، وإن السبب لا يزال غير معلوم.

وهذا ثاني حادث يودي بحياة تلاميذ في الهند خلال أسبوعين.

وكان 27 شخصًا بينهم 24 طفلًا على الأقل قد لقوا حتفهم عندما سقطت حافلة مدرسية من على طريق جبلي في ولاية هيماتشال براديش شمالي الهند في التاسع من أبريل/نيسان.

المصدر : رويترز
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