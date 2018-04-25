شاهد: حفل موسيقي للاجئين سوريين في بروكسل

أقامت مجموعة من الموسيقيين السوريين الذي استقروا في بروكسل بعد فرارهم من الحرب في بلادهم حفلا موسيقيا على أمل كسب دعم لموطنهم وتغيير النظرة للاجئين.

ويهدف الحفل الذي أقيم أمس الثلاثاء عشية مؤتمر مانحي سوريا ويدعمه الاتحاد الأوربي لإظهار صلابة الشعب السوري وتمكينهم من رواية ما حل بهم.

وقدمت الحفل فرقة مكونة من خمسة موسيقيين وصلوا لأوربا بين عامي 2015 و2016.

ويضم الفريق عازف الجيتار باسل خليل الذي فر من بلاده في عام 2013 وأمضى ثلاثة أعوام في مصر وتركيا قبل أن يصل إلى بلجيكا.

ويقول إن المؤتمر يجب أن يركز على وقف إراقة الدماء والتطهير العرقي قبل مناقشة حل سياسي.

وأسس الفريق شمس الغنيمي وهو فرنسي من أصول مصرية بعدما لاحظ تنامي الرهبة من اللاجئين السوريين في أوربا.

ويقول إن إقامة الحفل عشية المؤتمر ليس من قبيل المصادفة معربا عن آماله أن تسهم فرقته في إيجاد حل سلمي في سوريا.

ومع دخول الحرب في سوريا عامها الثامن دعت بروكسل 85 حكومة ومنظمة غير حكومية لعقد مؤتمر لجمع مساعدات لتقديم معونات إنسانية والمساهمة في أعمال إعادة بناء وتطهير الغام محدودة في المدن التي دمرتها الحرب.