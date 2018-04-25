شاهد: حريق ببئر نفطية في إندونيسيا يقتل ويصيب العشرات

ذكرت السلطات الإندونيسية (الأربعاء) أن رجال الإطفاء يسعون جاهدين لاحتواء حريق شب في بئر نفطية في إقليم أتشيه شمال غربي البلاد، وأودى بحياة 15شخصا على الأقل وأدى إلى إصابة 40 آخرين.

وأوضحت صور نشرها سوتوبو بورو نوغروهو، المتحدث باسم الوكالة الإندونيسية للتخفيف من أثر الكوارث، النيران المتصاعدة من منازل وأشجار، بينما يعمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق في المنطقة وقرويين يتابعونهم.

وقالت الوكالة في بيان: "ما زلنا نجمع بيانات بشأن عدد الضحايا لأن الحريق لم يخمد بعد".

وأضافت أن الحريق شب في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعدما فاضت البئر التي يبلغ عمقها 250 مترًا بالنفط وتجمع السكان لتعبئته.

وذكرت أن عشرات الأشخاص أدخلوا المستشفى في باندا اتشيه عاصمة الإقليم، مضيفة أن شركة النفط الحكومية بيرتامينا توفر المعدات للمساعدة في السيطرة على الحريق.

وتم استخدام ثماني عربات إطفاء على الأقل لإخماد الحريق.

وأفاد قائد الشرطة في المنطقة بأن بئر النفط ربما حُفرت بطريقة غير مشروعة وبأن الحريق ربما شب عندما كان شخص يدخن لفافة من التبغ.

وقال المسؤول بالشرطة واهيو كونكورو "نشتبه أن يكون السكان هم من حفروا هذه البئر… ونعتقد أن شخصًا كان يدخن في المنطقة في ذلك الوقت".

والتنقيب عن النفط على هذا النحو شائع في اتشيه، حيث تدير بيرتامينا حقلًا نفطيًا.