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سياسة|ماليزيا

شاهد: تشييع جنازة فادي البطش وعائلته تستعد لدفنه في غزة

25/4/2018

شيعت جنازة المهندس الفلسطيني فادي البطش، الأربعاء، عقب السماح بخروج جثمانه من مستشفى سيلايانغ في العاصمة الماليزية "كوالالمبور".

وسُلم جثمان البطش لعائلته ونقل إلى مقر جمعية إسلامية، حيث تجمع عشرات الأشخاص للصلاة عليه.

وقال السفير الفلسطيني لدى ماليزيا أنور الأغا إن جثمان البطش سيعاد إلى قطاع غزة الأربعاء لدفنه.

وأطلق مسلحان 14 رصاصة على البطش (34 عامًا) من دراجة بخارية وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر في أحد مساجد كوالالمبور يوم السبت الماضي.

ونشرت الشرطة الماليزية صورة لأحد المهاجمين اللذين قتلا البطش، وقالت إن الإثنين قد لا يزالان داخل البلاد.

واتهمت حركة حماس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد بالوقوف وراء اغتيال البطش، الذي وصفته بأحد أعضائها البارزين، لكن إسرائيل نفت تورطها في الاغتيال.

واعتمادًا على روايات شهود عيان، نشرت الشرطة الماليزية يوم الإثنين الماضي صورتين مركبتين بالكمبيوتر لشخصين يشتبه أنهما وراء إطلاق النار على البطش، وقالت إنهما ربما يكونان أوربيان أو من الشرق الأوسط.

وقال محمد فوزي هارون، قائد الشرطة الوطنية الماليزية، إن المحققين عثروا على دراجة نارية قرب مسرح الجريمة، وتمكنوا من التوصل لصورة أحد المشتبه بهما.

وأضاف "يعتقد أن الاثنين دخلا ماليزيا أواخر يناير/كانون ثان الماضي بجوازات سفر مزورة. ويعتقد أنهما لا يزالان داخل البلاد، وربما غيرا من مظهرهما".

المصدر : أسوشيتد برس
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