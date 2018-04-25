البث الحي
سياسة|إيران

روحاني: ترمب "تاجر" يفتقر للمؤهلات السياسية

الرئيس الإيراني حسن روحاني - أرشيفية
الرئيس الإيراني حسن روحاني - أرشيفية
25/4/2018

سخر الرئيس الإيراني حسن روحاني من المناقشات الأمريكية الأوربية بشأن الاتفاق النووي مع إيران ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه "تاجر" يفتقر للمؤهلات السياسية.

وقال روحاني (الأربعاء) في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة: "يقولون إننا نريد أن نتخذ مع زعيم دولة أوربية معينة قرارا بشأن اتفاق ضم سبعة أطراف. لماذا؟ وبأي حق؟"

وجاءت تصريحات روحاني بعد أن توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن في مسعى لإقناع ترمب بعدم التخلي عن الاتفاق الذي أبرم في عام 2015، والذي قلصت إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات أمريكية مفروضة عليها.

وسخر روحاني من الرئيس الأمريكي الذي وصف الاتفاق بأنه أحد أسوأ الاتفاقات التي تم التفاوض عليها، وهدد بمعاودة فرض العقوبات الأمريكية على طهران الشهر المقبل إذا لم يجر إصلاح ما يراه عيوبا مروعة.

وقال روحاني: "ليست لديك أي خلفية عن السياسة. ليست لديك أي خلفية عن القانون. ليست لديك أي خلفية عن المعاهدات الدولية. كيف يمكن لتاجر ومقاول أن يصدر أحكاما عن الشؤون الدولية".

وكان روحاني بهذا يشير إلى مسيرة ترمب المهنية كرجل أعمال في مجال العقارات، متهما الرئيس الأمريكي بالافتقار للمؤهلات التي تمكنه من التعامل مع معاهدة دولية معقدة.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)