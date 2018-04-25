روحاني: ترمب "تاجر" يفتقر للمؤهلات السياسية

سخر الرئيس الإيراني حسن روحاني من المناقشات الأمريكية الأوربية بشأن الاتفاق النووي مع إيران ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه "تاجر" يفتقر للمؤهلات السياسية.

وقال روحاني (الأربعاء) في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة: "يقولون إننا نريد أن نتخذ مع زعيم دولة أوربية معينة قرارا بشأن اتفاق ضم سبعة أطراف. لماذا؟ وبأي حق؟"

وجاءت تصريحات روحاني بعد أن توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن في مسعى لإقناع ترمب بعدم التخلي عن الاتفاق الذي أبرم في عام 2015، والذي قلصت إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات أمريكية مفروضة عليها.

وسخر روحاني من الرئيس الأمريكي الذي وصف الاتفاق بأنه أحد أسوأ الاتفاقات التي تم التفاوض عليها، وهدد بمعاودة فرض العقوبات الأمريكية على طهران الشهر المقبل إذا لم يجر إصلاح ما يراه عيوبا مروعة.

وقال روحاني: "ليست لديك أي خلفية عن السياسة. ليست لديك أي خلفية عن القانون. ليست لديك أي خلفية عن المعاهدات الدولية. كيف يمكن لتاجر ومقاول أن يصدر أحكاما عن الشؤون الدولية".

وكان روحاني بهذا يشير إلى مسيرة ترمب المهنية كرجل أعمال في مجال العقارات، متهما الرئيس الأمريكي بالافتقار للمؤهلات التي تمكنه من التعامل مع معاهدة دولية معقدة.