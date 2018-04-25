تقرير رسمي: انخفاض عدد طلاب معاهد القرآن بالأزهر بنسبة 45%

أظهر التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر "مصر في أرقام" انخفاض عدد طلاب معاهد القراءات بنسبة 45.1%.

ويظهر التقرير أن عدد طلاب وطالبات "معاهد القراءات" الخاصة بتعليم علوم القرآن بالأزهر الشريف، قد انخفض من 45 ألفا و500 طالب وطالبة عام 2015-2016، إلى 25 ألفا و100 طالب وطالبة عام 2016-2017.

وبلغت نسبة الانخفاض 58.5% مقارنة بالعام الأسبق 2014-2015، حيث كان العدد 60 ألفا و500 طالب وطالبة.

وتبدأ الدراسة بمعاهد القراءات من عمر (9) سنوات ودون حد أقصي للسن ولمدة ثماني سنوات على ثلاث مراحل، هي مرحلة التجويد ومدة الدراسة فيها سنتان، ومرحلة عالية القراءات، ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات وفيها يدرس الطالب القراءات العشر الصغرى، وتعادل الثانوية الأزهرية، ثم مرحلة التخصص، وفيها يدرس الطالب لمدة ثلاث سنوات "القراءات العشر الكبرى" وتعادل دبلوم المعهد فوق المتوسط.

وإذا رغب الطالب في استكمال دراسته فإنه يكمل الدراسة في كلية القرآن الكريم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ومدة الدراسة بها أربع سنوات يحصل بعد نهايتها على الليسانس في علوم القرآن وهي واحدة من ثلاث كليات للقرآن على مستوى العالم الإسلامي.