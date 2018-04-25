تقرير: جزر القمر الأولى عربيا في حرية الصحافة وسوريا الأخيرة

تصدرت جزر القمر قائمة الدول العربية على مؤشر حرية الصحافة لعام 2018 وفقا للتقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود، بينما حلت سوريا في المرتبة الأخيرة.

وقالت المنظمة إن التقرير، الذي صدر (الأربعاء)، أظهر "تصاعد الكراهية ضدّ الصحفيين" حول العالم معتبرة أن "العداء المُعلن تجاه وسائل الإعلام الذي يشجعه المسؤولون السياسيون وسعي الأنظمة المستبدة لفرض رؤيتها للصحافة يمثل تهديدا للديمقراطيات".

وحلت جزر القمر في المركز الأول عربيا ورقم 49 عالميا، رغم تراجعها بخمس نقاط عن مركزها على مؤشر حرية الصحافة في تقرير مراسلون بلا حدود لعام 2017.

وجاءت موريتانيا في المركز رقم 72 عالميا والثاني عربيا رغم تراجعها 17 نقطة على المؤشر مقارنة بالعام الماضي عندما حلت في المركز رقم 55.

أما تونس فقد جاءت في المركز الثالث عربيا، حيث جاءت في المرتبة 97 على المؤشر، تبعتها لبنان في المركز رقم 100 على المؤشر والرابع عربيا.

وفي المركز الأخير عربيا جاءت سوريا في المرتبة 177 عالميا، من بين 180 دولة شملها المؤشر، سبقتها السودان في المرتبة 174 وجيبوتي في المركز 173.

وجاءت الكويت في المرتبة 105 على المؤشر بينما حلت قطر في المرتبة 125 وعمان في المركز 127 والإمارات في المرتبة 128 والأردن 132 وفلسطين 134 والمغرب 135 والجزائر 136.

وأظهر التقرير تراجع حرية الصحافة في العراق التي حلت في المركز 160، تلتها مصر في المركز 161، وليبيا في المركز 162 والبحرين في المرتبة 166، ثم اليمن (167) والصومال (168) والسعودية في المرتبة 169.