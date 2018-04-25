الجبير يطالب قطر بدفع فاتورة وجود القوات الأمريكية في سوريا

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنه يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا، قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحماية لدولة قطر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الجبير قوله إنه يجب على قطر إرسال قواتها العسكرية إلى سوريا قبل أن يلغي ترمب الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية على أراضيها.

وأضاف أن الولايات المتحدة لو سحبت حمايتها المتمثلة في قاعدة العديد فإن النظام في قطر سيسقط خلال أقل من أسبوع.

وجاءت تصريحات الجبير في تعليقه على تصريحات للرئيس الأمريكي الثلاثاء في واشنطن، قال فيها إن بعض الدول في الشرق الأوسط "لن تصمد أسبوعا دون الحماية الأمريكية".

وقال ترمب في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هناك دولا في المنطقة ثرية للغاية، يتعين عليها أن تضخ الأموال لدعم الجهود الأمريكية في سوريا، في مقابل الحماية الأمريكية لها.

وقال الباحث في قضايا العالم العربي والإسلامي صلاح القادري إن تصريحات الجبير هي خارج الأعراف الدبلوماسية وتتميز بغرابة كبيرة وهو يريد من ورائها إحراج قطر مع شريكها الأمريكي.

وقال القادري إن من يسمع تصريحات الجبير دون أن يعرف من المتكلم سيظن أنها تصدر عن وزير الخارجية الأمريكي أو الناطق باسم الكونغرس أو باسم وزارة الدفاع أو الخارجية الأمريكية.

وقال إن ربط الجبير دفع قطر أموالا وإرسالها جنودا إلى سوريا بنقل قاعدة العديد عن أراضيها لا يمكن أن يصدر إلا عن الرئيس الأمريكي أو المتحدث باسم إحدى المؤسسات الأمريكية، مؤكدا أن كلام ترمب عن الدول التي ينبغي أن تدفع مقابل البقاء في سوريا يشمل قطر وغيرها من الدول الخليجية.