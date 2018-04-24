نائب بالكنيست الإسرائيلي: عهد التميمي تستحق رصاصة

أثارت دعوة عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف بيزآليل سموتريتش لإطلاق الرصاص على الناشطة الفلسطينية عهد التميمي انتقادات داخل إسرائيل وخارجها.

وقام موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" بحجب صفحة النائب عن حزب البيت اليهودي المتطرف لمدة 12 ساعة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الحظر علي صفحة سموتريتش على موقع "تويتر" بدأ الليلة الماضية (مساء الإثنين) جراء ما وصفه الموقع بـ "سلوك عنيف" بعد نشر النائب عن حزب البيت اليهودي (يمين متشدد) تغريدته التي طالب فيها بإطلاق الرصاص علي التميمي، أو على أحسن الأحوال على ساقها حتي تظل رهن الإقامة الجبرية بمنزلها طوال حياتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن تغريدة النائب بالكنيست الإسرائيلي أثارت انتقادات عديدة، ومطالبات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحذفها مما دفع إدارة موقع "تويتر" لفرض هذا الحظر على صفحته.

وكان نقاش قد دار بين رواد موقع "تويتر" في إسرائيل بشأن الحكم القضائي الصادر ضد الناشطة الفلسطينية عهد التميمي (17 عاما) بالسجن لمدة 8 أشهر بعد قيامها بصفع جندي إسرائيلي على وجهه خلال تواجد الجنود في باحة منزلها في قرية النبي صالح في نابلس بالضفة الغربية وانتشار فيديو الصفعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت تغريدة النائب الإسرائيلي لتقول نصا: "في رأيي، فإنها تستحق رصاصة، على الأقل في ركبتها، لأن هذا سيضعها رهن الإقامة الجبرية بمنزلها بقية حياتها."

ونقلت الصحيفة عن النائب بالكنيست الإسرائيلي قوله الليلة الماضية إنه لا يعتزم- بكل وضوح- حذف تلك التغريدة، مؤكدا أنه سيقف خلف كل كلمة جاءت في تلك التغريدة، وإنه سيقاضي من طالبه بحذفها، وأوضح أن هذه سابقة جديدة في إسكات الآراء ويبدو أن حرية التعبير يتم الاحتفاظ بها فقط لمصلحة طرف واحد من أطراف المشهد السياسي في البلاد، حسب زعمه.