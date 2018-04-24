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سياسة|مصر

محكمة عسكرية تقضي بسجن "هشام جنينة" 5 سنوات

المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر
المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر
24/4/2018

قضت محكمة عسكرية في مصر، الثلاثاء، بسجن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق (أعلى جهاز رقابي) هشام جنينة 5 سنوات، إثر إدانته بـ "نشر أخبار تسيء للجيش"، وفق مصدر قانوني.

وقال علي طه محامي جنينة، في تصريحات لـ "الأناضول"، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بالقاهرة قررت سجن جنينة 5 سنوات، إثر إدانته بنشر أخبار كاذبة تسيء للجيش".

ويعد حكم اليوم أوليا وقابلا للطعن عليه أمام محكمة الطعون العسكرية، وفق القانون المصري.

وتعتاد المحاكم العسكرية في مصر عدم إصدار بيانات حول القضايا التي تنظرها.

و"جنينة" (61 عاما) هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر قبل ثورة يناير / كانون الثاني 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي) عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015، إثر كشفه أرقاما تقول السلطات إنها غير صحيحة، عن حجم الفساد في مصر.

وعند إعلان عزمه الترشح لرئاسة البلاد التي جرت مارس/ آذار الماضي، طرح سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق (70 عاما) اسم "جنينة" نائبا له حال فوزه بالمنصب.

لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت فور استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونا، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء.

وفي فبراير/ شباط الماضي، نشرت وسائل إعلام مقابلة مع جنينة تحدث خلالها عن "امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011″، التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك (1981 ـ 2011).

جاء ذلك قبل أن يصدر الجيش المصري بيانا يعلن فيه التحقيق مع كل من "عنان" و"جنينة" على خلفية حديث الأخير.

وآنذاك، قال بيان الجيش: "تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية".

وفي 13 فبراير / شباط الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على جنينة، ووجهت النيابة العسكرية له تهمة "إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام، والإساءة للجيش ومؤسسات الدولة". قبل أن يحال الرجل في 12 أبريل / نيسان الجاري إلى المحاكمة بالتهمة ذاتها.

المصدر : الأناضول
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