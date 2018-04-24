شاهد: لماذا تنتحر "الأيزيديات" في مخيمات النزوح بالعراق؟

يتزايد عدد الأيزيديات اللاتي يقدمن على الانتحار في مخيمات المهجرين داخليًا في العراق، بحسب منظمة غير حكومية.

وثمة ضغط شديد يواجه الأيزيديات، لاسيما الفتيات الصغار، في ظل الافتقار إلى بارقة أمل.

كانت "مسكين علي" في الخامسة عشرة من عمرها عندما أقدمت على الانتحار، حيث شنقت نفسها في مخيم إيسيان الذي كانت تعيش فيه في فبراير/شباط الماضي.

وقال والدها علي حسين إنها عادت إلى البيت ذات يوم، وبعد الغداء كانت جالسة إلى جوار والدتها، كان من المفترض أن تجلب الشاي فذهبت إلى خيمة أخرى، وربطت حبلًا في سقف الخيمة ثم شنقت نفسها.

الأسرة ليست متأكدة تمامًا من سبب إقدام مكسين على الانتحار، ولكن والدها قال إنها كانت تعاني مشكلات يعانيها الجميع في المخيم، إذ يوجد قليل من النقود أو لا توجد أصلا، والمعيشة البائسة داخل الخيام، وعدم وجود عمل، وقليل من فرص العليم والترفيه، والشعور السائد باليأس من المستقبل.

وفي الأشهر الأخيرة، تزايد عدد الأيزيديات اللاتي أقدمن على الانتحار، بحسب منظمة غير حكومية تعمل في مخيمات المهجرين داخليًا شمالي العراق.

وبلغ معدل الانتحار 3 من بين كل عشرة آلاف شخص في العراق، ما يضع البلد على مقربة من قاع تصنيف دول المنطقة، وفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للعام 2017.

كما ذكرت منظمة "داك" لتنمية المرأة الأيزيدية، والتي تعمل في دهوك، إن ثماني فتيات حاولن الانتحار في مارس /آذار فقط داخل مخيمات بالمحافظة.

وكان الحرق الطريقة التي اتبعتها "هادية سيو" في محاولتها للانتحار، إذ صبت الكيروسين على جسدها قبل أن تشعل فيه النار.

تزوجت هادية في الرابعة عشرة من عمرها وأساء زوجها معاملتها لثلاث سنوات، ومؤخرا تركها زوجها ورحل إلى سنجار مع ابنتها، ما جعلها وحيدة في المخيم.

وفي المجتمع الأيزيدي المحافظ، يحمل هذا وصمة عار، كما أن الزواج مجددًا يعد صعبًا بالنسبة لامرأة مطلقة.

وقالت هادية "زوجي كان يسيء لي بشدة وكذلك أسرته. ولم يكن يسمح لي برؤية ابنتي لمدة شهر. وكان يمنعها من رؤيتي. زوجي كان سيئًا للغاية، كان يضربني".

ونجت هادية من حرق نفسها لأن هناك من تدخل على الفور وأخمد النار، ولكنها أصيبت بحروق في ساقيها.

ومع ذلك، ما زالت هادية بحاجة إلى إجراء عمليتين جراحيتين، كما تواجه صعوبة في السير لأنها لا تستطيع ثني ركبتيها.

وأضافت هادية قائلة "ماذا كان عساي أن أفعل؟ كنت وحيدة في المنزل، لم تكن ابنتي معي، وزوجي غادر إلى سنجار. كنت وحيدة طوال الوقت، ولهذا خطرت الفكرة في ذهني".

وبعدما خرجت من المستشفى طلقها زوجها.

وفي ظل الفقر والعنف الأسري ومشكلات أخرى تعيشها الأيزيديات، يؤدي النزوح بلا شك إلى تفاقم المشكلة.

ويرى خبراء في منظمة "داك" أن كثيرًا من الأيزيديات، لاسيما اللاتي تعرضن للاحتجاز كرهائن، غالبًا ما أصبحن من سبايا الجنس على يد تنظيم الدولة، وعانين صدمة ما بعد الحرب.

غير أنهم قالوا إن هذه المشكلة على وجه الخصوص عالجتها منظمات كثيرة وربما المشكلة الأكبر تتمثل في الشعور السائد باليأس النابع من الوضع الذي يراوح مكانه بالنسبة للمهجرين الأيزيديين.

وما زال أكثر من 10 آلاف أيزيدي مهجر في إقليم كردستان العراق للعام الرابع، حتى على الرغم من أن مناطقهم تحررت من تنظيم الدولة.

ويحول نقص إعادة الإعمار والوضع السياسي المرتبك في المنطقة دون عودة الكثير منهم إلى ديارهم.